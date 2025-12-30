নারায়ণগঞ্জের পাঁচ আসনে ৫৭ জনের মনোনয়নপত্র জমা

নারায়ণগঞ্জের পাঁচ আসনে ৫৭ জনের মনোনয়নপত্র জমা
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় শেষ হয়েছে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায়। নির্ধারিত সময়ে নারায়ণগঞ্জে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৫৭ জন প্রার্থী। তাদের মধ্যে দলীয় ৪৫ জন স্বতন্ত্র ১২ জন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন।
তিনি বলেন, আজ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। মোট ৯১টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হলেও জমা পড়েছে ৫৭টি মনোনয়নপত্র। মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত চলবে মনোনয়নপত্র বাছাই।
নারায়ণগঞ্জ-১ (রুপগঞ্জ) আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৮ প্রার্থী। তারা হলেন, মোহাম্মদ দুলাল (স্বতন্ত্র), রেহান আফজাল (বাংলাদেশ ইনসানিয়াত বিপ্লব), মুস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু (বিএনপি), আনোয়ার হোসেন মোল্লা (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), মো. ইমদাদুল্লাহ (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মনিরুজ্জামান চন্দন (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), ওয়াসিম উদ্দিন (গণ অধিকার পরিষদ) এবং আব্দুল কাইয়ুম শিকদার (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস)।
নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার) আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে ১০ প্রার্থী। তারা হলেন, মো. ইলিয়াস মোল্লা (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), আবু হানিফ হৃদয় (বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি), নজরুল ইসলাম আজাদ (বিএনপি), আতাউর রহমান খান আঙ্গুর (স্বতন্ত্র), মো. হাফিজুল ইসলাম (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), আবুল কালাম (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস), কামরুল মিয়া (গণঅধিকার পরিষদ), মিনহাজুর রহমান (স্বতন্ত্র) এবং আব্দুল আউয়াল (স্বতন্ত্র)।
নারায়ণগঞ্জ-৩ (সোনারগাঁ-সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে ১১ প্রার্থী। তারা হলেন, আজহারুল ইসলাম মান্নান (বিএনপি), গোলাম মসীহ (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), ওয়াহিদুর রহমান মিল্কী (গণঅধিকার পরিষদ), আতিকুর রহমান মুন্সী (বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন), মুহা. শাহাজান (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস), আব্দুল করিম মুন্সী (জনতার দল), ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), আরিফুল ইসলাম (আমার বাংলাদেশ পার্টি), মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন (স্বতন্ত্র), অধ্যাপক রেজাউল করিম (স্বতন্ত্র) এবং অঞ্জন দাশ (গণসংহতি আন্দোলন)।
নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা) আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেয় ১৫ প্রার্থী। তারা হলেন, শাহা আলম (স্বতন্ত্র), মো. ইলিয়াস আহাম্মেদ (খেলাফত মজলিস), মোহাম্মদ আলী (বাংলাদেশ রিপাবলিকেশন পার্টি), সেলিম মাহমুদ (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল), আনোয়ার হোসেন (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস), ইসমাঈল হোসেন কাউছার (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), আব্দুল্লাহ আল আমিন (এনসিপি), ইকবাল হোসেন (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), মনির হোসাইন কাশেমী (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামী বাংলাদেশ), মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন (স্বতন্ত্র), সুলায়মান দেওয়ান (বাংলাদেশ জাসদ), ফাতেমা মনির (স্বতন্ত্র), আরিফ ভূঁইয়া (গণঅধিকার পরিষদ), ছালাউদ্দিন খোকা (জাতীয় পার্টি) এবং মো. সেলিম আহমেদ (বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি)।
নারায়ণগঞ্জ-৫ (সদর-বন্দর) আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে ১৩ প্রার্থী। তারা হলেন, এইচএম আমজাদ হোসেন মোল্লা (মুক্তিজোট), এবিএম সিরাজুল ইসলাম মামুন (খেলাফত মজলিস), আবু নাঈম খান বিপ্লব (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল), মাওলানা মাসুম বিল্লাহ (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), আবুল কালাম (বিএনপি), সৈয়দ বাহাদুর শাহ মুজাদ্দেদী (ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ), মন্টু চন্দ্র ঘোষ (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), আবু জাফর আহমদ বাবুল (বিএনপি), তরিকুল ইসলাম (গণসংহতি আন্দোলন), অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান (বিএনপি), নাহিদ হোসেন (গণঅধিকার পরিষদ) এবং মাকসুদ হোসেন (স্বতন্ত্র)।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এমএন/জেআইএম