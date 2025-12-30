ফরিদপুর-১ আসনে এক ইউনিয়ন থেকেই এমপি হতে চান ৩ জন

ফরিদপুর-১ আসনে এক ইউনিয়ন থেকেই এমপি হতে চান ৩ জন
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুর-১ আসনে (বোয়ালমারী,মধুখালী,আলফাডাঙ্গা) বোয়ালমারী উপজেলার একই গ্রামের দুই বাসিন্দা ও সাবেক এমপিসহ তিন প্রার্থী সংসদ সদস্য পদে নির্বাচন করতে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। দুই জন দুটি পৃথক রাজনৈতিক দল ও একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) তিন প্রার্থীই নির্বাচনে ভোট যুদ্ধের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
তিন প্রার্থী হলেন- উপজেলার চতুল ইউনিয়নের হাসামদিয়া গ্রামের বাসিন্দা ফরিদপুর-১ আসনের সাবেক চার বারের সংসদ সদস্য,জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর,বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ শরাফাত ও পার্শ্ববর্তী রাজাপুর গ্রামের বাসিন্দা, জাতীয় নাগরিক পার্টি'র(এনসিপি) ফরিদপুর জেলার আহ্বায়ক, স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. হাসিবুর রহমান অপু ঠাকুর।
জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা উপজেলা নিয়ে ফরিদপুর-১ আসনটি গঠিত। যার আয়তন ৬৩০ দশমিক ৪৫ বর্গকিলোমিটার। এ আসনে মোট জনসংখ্যা ৬ লাখ ১৯ হাজার ৭৭৮ জন। হালনাগাদ ভোটার তালিকায় ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ লাখ ১০ হাজার ৩৮০ জন। এর মধ্যে নারী দুই লাখ ৫০ হাজার ৯৩০ জন, পুরুষ ২ লাখ ৫৯ হাজার ৪৪৯ জন আর তৃতীয় লিঙ্গের একজন। এবার এ আসনে নতুন ভোটার সংখ্যা বেড়েছে ৫ হাজার ৯১৯ জন।
চতুল ইউনিয়নের বাসিন্দা অ্যাডভোকেট গাজী শাহীদুজ্জামান লিটন জাগো নিউজকে বলেন, চতুল ইউনিয়নে সব সময় সব ক্ষেত্রে যোগ্য লোকের সংখ্যা বেশি। এবার সংসদ নির্বাচনে ইউনিয়নটি থেকে তিনজন নেতা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এটা আমাদের ইউনিয়ন তথা এলাকার সৌভাগ্য।
জাতীয় নাগরিক পার্টি'র(এনসিপি) ফরিদপুর জেলার আহ্বায়ক, স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী মো. হাসিবুর রহমান অপু ঠাকুরের সঙ্গে।
তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ফরিদপুর-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আমি আমার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। এটা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর লড়াই নয় এটা ইনসাফ, ন্যায় আর এই জনপদের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মোহাম্মদ শরাফাতের মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।
জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী ও ফরিদপুর-১ আসনের সাবেক চারবারের সংসদ সদস্য শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর বলেন, আমি এ আসনের চারবারের সাবেক সংসদ সদস্য। দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থেকেছি। এখনও আছি। আমৃত্যু মানুষের সেবায় ও সুখে-দুঃখে পাশে থাকতে চাই।
ফরিদপুর-১ আসনে (বোয়ালমারী-মধুখালী-আলফাডাঙ্গা) মোট ১৫ প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।
প্রার্থীরা হলেন- বিএনপি মনোনীত প্রার্থী,সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার নাসিরুল ইসলাম, মো. ইলিয়াস মোল্লা(জামায়াত),শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর(জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট),মৃন্ময় কান্তি দাস (বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি),মো. হাসিবুর রহমান অপু ঠাকুর,(স্বতন্ত্র), সুলতান আহমেদ খান (জাতীয় পার্টি), মুহাম্মদ খালেদ বিন নাছের (বাংলাদেশ কংগ্রেস), মোহাম্মদ শরাফাত(বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস), শামসুদ্দিন মিয়া ঝুনু (স্বতন্ত্র), মোহাম্মদ আরিফুর রহমান দোলন(স্বতন্ত্র), মো. আবুল বাসার খান(স্বতন্ত্র),মো. শাহাবুদ্দিন আহমেদ (স্বতন্ত্র), লায়লা আরজুমান বানু (স্বতন্ত্র),মো. গোলাম কবীর মিয়া (স্বতন্ত্র) ও মো. আব্দুর রহমান জিকো (স্বতন্ত্র)।
