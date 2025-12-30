  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৫০ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির মনোনয়ন দ্বন্দ্ব, বরিশালের তিন আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে বরিশালের ছয়টি আসনের মধ্যে তিনটিতেই বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র) প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বিএনপির তিন প্রভাবশালী নেতা।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে তারা স্ব-স্ব রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে তাদের আবেদন জমা দেন।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়, বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহান। তিনি সোমবার আগৈলঝাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

এছাড়া বরিশাল-২ (উজিরপুর-বানারীপাড়া) আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ বিষয়ক সহ-সম্পাদক কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তার পক্ষে জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।

বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মুলাদীর সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা উত্তর বিএনপির সিনিয়র সদস্য আব্দুস সত্তার খান।

সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জনগণের ভোটে বিজয়ী হবেন বলে আশাবাদী বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।

বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহান বলেন, মার্কা কিংবা দল নয়; যোগ্যতাই প্রার্থীর পরিচয়। যদি অবাধ, সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন হয় তাহলে জনগণের ভোটে আমি নির্বাচিত হবো বলে শতভাগ আশাবাদী। পাশাপাশি সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য প্রধান উপদেষ্টাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান।

