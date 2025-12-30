  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
লক্ষ্মীপুরের চার আসনে ৩৫ প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিল

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনী লক্ষ্মীপুরের ৪ আসনে ৪৩ প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও দাখিল করেছেন ৩৫ জন। এরমধ্যে বিএনপি, জামায়াত, জেএসডি, বাসদ, এনসিপি, জাতীয় পার্টি, গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী রয়েছে।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রার্থীরা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আলাদা এসব মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। রাতে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আবদুর রশিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

লক্ষ্মীপুর-১ আসন

লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনে ১০ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এরমধ্যে বিএনপির প্রার্থী শাহাদাত হোসেন সেলিম, জাতীয় পার্টির জেলা সভাপতি মাহমুদুর রহমান মাহমুদ, জামায়াতের প্রার্থী উপজেলা আমির মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী দলের জেলা সহ-সভাপতি জাকির হোসেন পাটওয়ারী, এনসিপির প্রার্থী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহবায়ক মাহবুব আলম, গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী কাউছার আলম, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের প্রার্থী রেজাউল করিম, এনডিএমের প্রার্থী আলমগীর হোসেন, বাসদের প্রার্থী মো. বিল্লাল হোসেন ও স্বতন্ত্র এম এ গোফরান। তবে সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের পক্ষে কয়েক ব্যক্তি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও তা দাখিল করা হয়নি। মাহফুজের নামে মনোনয়নপত্র নেওয়ায় তিনি বিব্রত হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন তাঁর ভাই এনসিপির প্রার্থী মাহবুব আলম।

লক্ষ্মীপুর-২ আসন

লক্ষ্মীপুর-২ (রায়পুর ও সদরের একাংশ) আসনে ৭ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন- বিএনপির প্রার্থী খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া, জামায়াত প্রার্থী দলের জেলা আমির এসইউএম রুহুল আমিন ভূঁইয়া, ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হেলাল উদ্দিন, গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী আবুল বাশার, এবি পার্টির প্রার্থী কেফায়েত হোসেন, কল্যাণ পার্টির প্রার্থী মো. ফরহাদ মিয়া ও স্বতন্ত্র রেজাউল করিম।

লক্ষ্মীপুর-৩ আসন

লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনে ৭ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন- বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, ঢাকা মহানগর (উত্তর) জামায়াতের সেক্রেটারি রেজাউল করিম, ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মো. ইব্রাহিম, জাতীয় পার্টির এ কে এম মহি উদ্দিন, এনসিপির প্রার্থী সেলিম মাহমুদ, এলডিপির প্রার্থী মো. শামছুদ্দিন ও জেএসডির প্রার্থী মো. হারুনুর রশিদ।

লক্ষ্মীপুর-৪ আসন

লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি ও কমলনগর) আসনে ৯ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এরমধ্যে বিএনপি প্রার্থী দলের সহ-শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক এবিএম আশরাফ উদ্দিন নিজান, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডির) প্রার্থী তানিয়া রব, জামায়াতের প্রার্থী দলের জেলা সেক্রেটারী এআর হাফিজ উল্যা, ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী খালেদ সাইফুল্লাহ, বাসদের প্রার্থী মিলন মন্ডল, গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী রিদওয়ান উল্যা ও খেলাফত মজলিসের প্রার্থী আবদুল মতিন প্রমুখ।

কাজল কায়েস/এমএস

