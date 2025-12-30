  2. দেশজুড়ে

খুলনা-৫

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:০২ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খুলনা-৫ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আলী আসগর লবী

বিসিবির সাবেক পরিচালক এবং খুলনা-৫ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আলী আসগর লবীর চার কোটি ৬৪ লাখ ৫৮ হাজার ২৫০ টাকার স্থাবর ও ৫২ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। তার দায় রয়েছে ১৩ কোটি ৭১ লাখ টাকা। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামায় এসব তথ্য উল্লেখ করেছেন আলী আসগর লবী।

নির্বাচনি হলফনামা সূত্রে জানা যায়, আলী আসগর লবীর কাছে নগদ এক কোটি ২০ লাখ টাকা রয়েছে। স্ত্রীর নামে ছয় কোটি ৬০ লাখ ৬১ হাজার ৬১১ টাকার স্থাবর ও তিন কোটি টাকার অস্থাবর সম্পদ রয়েছে।

২০২৫ সালের আয়কর রিটার্নে ৪৭ কোটি ৪০ লাখ ৬৫ হাজার ৭৫৭ টাকার সম্পদের বিপরীতে প্রায় তিন কোটি টাকার আয়কর জমা দেন লবী। তার স্ত্রীর ১০ কোটি টাকার বিপরীতে প্রায় ৩৪ লাখ টাকার আয়কর দেওয়া হয়।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) খুলনা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে খুলনা-৫ আসনে আসন্ন নির্বাচনে লড়তে মনোনয়নপত্র জমা দেন আলী আসগর লবী।

আরিফুর রহমান/এসআর/এএসএম

