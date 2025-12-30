কোস্টগার্ডের অভিযানে ৪৯১ হাঙর জব্দ, ৯ জেলেকে জরিমানা
পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় বিশেষ অভিযানে ৪৯১টি হাঙর জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। এ ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলেদের ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ভান্ডারিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে অবৈধভাবে হাঙর শিকারের দায়ে ৯ জেলেকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
উপজেলা বন কর্মকর্তা মো. শফিউর রহমান জানান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে বন বিভাগের পক্ষ থেকে অভিযানে উপস্থিত থাকা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্দেশে জব্দকৃত হাঙরগুলো সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে মাটিচাপা দেওয়া হয়।
কোস্টগার্ড ও বন বিভাগ সূত্র জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জেলেরা জানায়, তারা বঙ্গোপসাগর থেকে হাঙরগুলো সংগ্রহ করে ট্রলারে করে নিয়ে এসেছেন।
মো. তরিকুল ইসলাম/কেএইচকে/এএসএম