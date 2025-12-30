  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি যশোর
প্রকাশিত: ০৯:৩৯ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
যশোরে মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি পাঁচ দলের ৬ প্রার্থী

যশোরে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এসেও পাঁচ দলের ছয় সম্ভাব্য প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি বলে অভিযোগ করেছেন। মনোনয়নপত্র জমাদানের সুযোগ চেয়ে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় যশোর জেলা রিটার্নিং অফিসারের কাছে লিখিত আবেদন করেন তারা।

একই দাবিতে মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করেন তিন প্রার্থী। অভিযোগে তারা দাবি করেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসেও তারা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি।

তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের অভিযোগ সঠিক নয়। নির্ধারিত সময়ে তারা মনোনয়ন জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

মনোনয়নপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হওয়া প্রার্থীরা হলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য (যশোর-৩ আসন) খালেদ সাইফুল্লাহ, খেলাফত মজলিস যশোর জেলা সভাপতি (যশোর-৩) মাওলানা আব্দুল্লাহ ও মণিরামপুর উপজেলা কমিটির সভাপতি (যশোর-৫) মাওলানা তবিবুর রহমান, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) যশোর-৪ আসনের প্রার্থী আবু মুছা, গণঅধিকার পরিষদের নেত্রী (যশোর-৬) জেসিনা মুর্শিদ প্রাপ্তি এবং গণঅধিকার পরিষদের নেতা (যশোর-৪) আবুল কালাম আজাদ।

লিখিত আবেদনে প্রার্থীরা উল্লেখ করেন, বিকেল ৫টার মধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সশরীরে উপস্থিত হয়ে কার্যালয়ের ভেতরে নির্দিষ্ট বুথ থেকে সিরিয়াল নম্বর সংগ্রহ করে অপেক্ষায় থাকেন। এ অবস্থায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন গ্রহণ চলতে থাকায় বিকেল ৫টার সময় বলা হয়, সবার মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে। ৫টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়। পরে সময় শেষ জানিয়ে আর কোনো মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়নি।

এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য যশোর-৩ আসনের প্রার্থী খালেদ সাইফুল্লাহ বলেন, ‌‘আমরা যথাসময়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের অপেক্ষা করতেও বলা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই মনোনয়নপত্র গ্রহণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেহেতু আমরা উপস্থিত ছিলাম, সেজন্য আমাদের মনোনয়নপত্র গ্রহণের জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর আবেদন জানিয়েছি।’

এ ঘটনায় মঙ্গলবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করেন তিন সম্ভাব্য প্রার্থী। সংবাদ সম্মেলনে গণঅধিকার পরিষদের নেত্রী যশোর-৬ আসনের প্রার্থী জেসিনা মুর্শিদ প্রাপ্তি দাবি করেন, তারা যথাসময়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপস্থিত হলেও নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেছে জানিয়ে তাদের মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়নি।

জানতে চাইলে যশোরের জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আশেক এলাহী বলেন, সম্ভাব্য প্রার্থীদের অভিযোগ সঠিক নয়। নির্ধারিত সময়ে তারা উপস্থিত থাকলেও তাদের মনোনয়নপত্রসহ কাগজপত্র ছিল না। নির্ধারিত সময়ে তাদের সুযোগ দেওয়া হলেও তারা কাগজপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হন।

মিলন রহমান/এসআর

