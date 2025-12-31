চাঁদপুরে জেঁকে বসেছে শীত, ফুটপাতে জমজমাট কেনাকাটা
চাঁদপুরে গত তিনদিন ধরে হঠাৎ করেই শীতের প্রকোপ বেড়েছে। ভোর ও সন্ধ্যায় কনকনে ঠান্ডায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নেমে এসেছে শীতের আমেজ। এর প্রভাব পড়েছে কেনাকাটায়ও। শীতের পোশাক কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা, আর এতে করে জমজমাট হয়ে উঠেছে শহরের ফুটপাতগুলো।
চাঁদপুর শহরের চৌধুরীঘাট, শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ, আসান আলী মাঠসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভ্রাম্যমাণ ফুটপাতে চলছে শীতের পোশাকের রমরমা বেচাকেনা। সোয়েটার, জ্যাকেট, হুডি, শাল ও শিশুদের শীতের পোশাকে ভরে উঠেছে ফুটপাতের দোকানগুলো।
ফুটপাতে কেনাকাটা করতে আসা ক্রেতা নাজমুল হোসেন বলেন, ফুটপাতে পোশাকের মান বেশ ভালো, আবার দামও তুলনামূলক কম। তাই শীতের পোশাক কিনতে এখানে আসি। স্বল্প আয়ে পরিবারের সবার জন্য শীতের পোশাক কিনতে ফুটপাতই ভরসা।
অন্যদিকে ফুটপাতের বিক্রেতারাও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শীতের পোশাক বিক্রেতা আলাউদ্দিন বলেন, গত কয়েকদিন ধরে শীত বাড়ার কারণে বিক্রি অনেক বেড়েছে। দিনে যা বিক্রি হতো, এখন সন্ধ্যার মধ্যেই তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। শীতের তীব্রতা আরও বাড়লে আগামী দিনগুলোতে ফুটপাতে কেনাকাটার চাপ আরও বাড়বে।
