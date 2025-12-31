বাগেরহাটের তিন আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন এমএএইচ সেলিম
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একাই তিনটি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এমএএইচ সেলিম।
বাগেরহাট-১ (চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট), বাগেরহাট-২ (সদর ও কচুয়া) ও বাগেরহাট-৩ (মোংলা ও রামপাল) আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন তিনি।
বাগেরহাট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এমএএইচ সেলিম বলেন, সংসদ সদস্য থাকাকালীন আমি কী পরিমাণ উন্নয়নমূলক কাজ করেছি তা বাগেরহাটবাসী জানে। আমি স্বতন্ত্র থেকে দাঁড়িয়েছি। আমি কিন্তু দলের বিপক্ষেও না। শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শ ও খালেদা জিয়ার আশীর্বাদপুষ্ট আমি। আমি এক সময় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানেরও কাছের লোক ছিলাম। আমি কিছুদিন রাজনীতি থেকে দূরে ছিলাম বলে হয়ত আমাকে মন থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখছে। কিন্তু আমিতো বাগেরহাটবাসীর মন থেকে দূরে যাইনি।
তিনি আরও বলেন, এখন আমি তিনটি আসন থেকে নির্বাচন করছি। সংসদ সদস্য হতে পারলে পূর্বে যে উন্নয়ন করেছি, তার চেয়ে বেশি উন্নয়নমূলক কাজ করবো। কাজেই বাগেরহাটবাসী যদি আমাকে ভালোবেসে থাকে অবশ্যই তারা আমাকে বেছে নিবে।
সিলভার লাইন গ্রুপের চেয়ারম্যান এমএএইচ সেলিম ৯০’র দশকের শেষ দিকে রাজনীতিতে আসেন এবং বাগেরহাট জেলা বিএনপির সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল উদ্দিনকে হারিয়ে বাগেরহাট-২ আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি।
