৫০৭ কোটি টাকার সম্পদের মালিক মিন্টু, বছরে আয় দেড় কোটি

প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু ফেনী-৩ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে অংশ নিতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

হলফনামা অনুযায়ী তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৫০৭ কোটি ৮০ লাখ ৮ হাজার ১৭১ টাকা। তারমধ্যে স্থাবর সম্পত্তি ৩৩৩ কোটি ৯ লাখ ৩৭ হাজার ৭৭০ টাকা এবং অস্থাবর ১৭৪ কোটি ৭০ লাখ ৭০ হাজার ৪০১ টাকা।

গত অর্থবছরে দেশের ভেতরে তার বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন এক কোটি ৫০ লাখ ৭৯ হাজার ৮৯০ টাকা। হলফনামায় দেশের বাইরে থেকে তার কোনো আয় নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক থাকলেও গত ৯ ডিসেম্বর তা পরিত্যাগ করেছেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে জমা দেওয়া হলফনামা সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। আবদুল আউয়াল মিন্টু ফেনীর দাগনভূঞা পৌরসভার আলাইয়ারপুর এলাকার বাসিন্দা।

২০২৫-২০২৬ কর বছরে আয়কর রিটার্নে উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী আবদুল আওয়াল মিন্টুর সম্পদের পরিমাণ ১১৬ কোটি ৯০ লাখ ৮৯ হাজার ১৫৯ টাকা। আয়ের পরিমাণ এক কোটি ১২ লাখ ১৬ টাকা। বিপরীতে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৩৯ লাখ ৩২ হাজার ১৬ টাকা।

হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, মিন্টুর নিজের নামে কোনো ঋণ নেই। তবে তার সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ২৯৪ কোটি টাকা ঋণ দেখিয়েছেন তিনি।

আবদুল আউয়াল মিন্টু নিজের হলফনামায় স্ত্রী নাসরিন ফাতেমা আউয়ালকে ব্যবসায়ী উল্লেখ করে তার মোট সম্পদের পরিমাণ দেখিয়েছেন ৯৯ কোটি ২৪ লাখ ১৮ হাজার ৬৯৮ টাকা। তার মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি দেখিয়েছেন ২৪ কোটি ৬৬ লাখ ৭৯ হাজার ৬৮৬ টাকা। অস্থাবর সম্পত্তি ৭৪ কোটি ৫৭ লাখ ৩৯ হাজার ১২ টাকা। এছাড়া ২০২৫-২০২৬ কর বছরে জমা দেওয়া আয়কর রিটার্নে দেখানো সম্পদের পরিমাণ ১৪ কোটি ৭৮ লাখ ৩৬ হাজার ৯৪৫ টাকা। আয়ের পরিমাণ কোটি ৬৩ লাখ ৬৬ হাজার ৩১৮ টাকা। আয়কর দিয়েছেন ২৮ লাখ ৭৩ হাজার ৮৭৪ টাকা।

নির্বাচনি হলফনামায় আবদুল আউয়াল মিন্টুর তিন ছেলের ২০২৫-২০২৬ কর বছরের তথ্য দিয়েছেন। এতে বড় ছেলে তাবিথ আউয়ালের রিটার্নে সম্পদ দেখানো হয়েছে ৫৯ কোটি ৪২ লাখ ৪৩ হাজার ৭০৭ টাকা। আয়ের পরিমাণ দেখানো হয়েছে এক কোটি ৬৭ লাখ ৪৯ হাজার ৫৩৬ টাকা। প্রদত্ত আয়করের পরিমাণ ৫৭ লাখ ১৫ হাজার ১৭৩ টাকা।

মেজো ছেলে তফসির মোহাম্মদ আউয়ালের সম্পদের পরিমাণ দেখিয়েছেন ৪৯ কোটি ৩২ লাখ ১৬ হাজার ৩২২ টাকা। আয় দেখিয়েছেন ৫৩ লাখ ৮১ হাজার ৮৯৫ টাকা। প্রদত্ত আয় করের পরিমাণ দেখিয়েছেন ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৪৪৯ টাকা।

ছোট ছেলে তাজোয়ার মোহাম্মদ আউয়ালের সম্পদের পরিমাণ দেখিয়েছেন ২৬ কোটি ১৮ লাখ ৩২ হাজার ৫১৭ টাকা। আয় দেখিয়েছেন ৪৯ লাখ ২৫ হাজার ৬২৯ টাকা। প্রদত্ত আয়করের পরিমাণ ১৩ লাখ ৫৫ হাজার ৪৯৫ টাকা।

মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দাখিলকৃত হলফনামায় আবদুল আউয়াল মিন্টুর নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করেছেন স্নাতকোত্তর।

