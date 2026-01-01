  2. দেশজুড়ে

সরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, অফিস সহকারী গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:১৪ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
গ্রেফতার মশিউর রহমান

নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) প্রকল্পের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহকারী মশিউর রহমানকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) রাতে ডিমলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকত আলী সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতার মশিউর রহমান দিনাজপুরের বিরল উপজেলার বৈদ্যনাথপুর গ্রামের মতিউর রহমানের ছেলে।

পুলিশ জানায়, মশিউর রহমান সরকারি প্রকল্পের টাকা হিসাবরক্ষকের দপ্তর থেকে চেক তুলে অফিসে জমা না দিয়ে সই জাল করে দুই দফায় সোনালী ব্যাংক থেকে টাকা তোলেন। যার পরিমাণ সর্বমোট ৩০ লাখ ৮৩ হাজার ৫০০ টাকা। এরপর থেকে তিনি আত্মগোপনে চলে যান। কয়েকদিন বিনা নোটিশে অফিসে অনুপস্থিত থাকায় বিষয়টি খোঁজ নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আশরাফুল হক জানতে পারেন। পরে তিনি মশিউর রহমানের বিরুদ্ধে বাদী হয়ে থানায় প্রতারণামূলকভাবে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মামলা দায়ের করেন।

ডিমলা থানার ওসি জাগো নিউজকে বলেন, মশিউর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর আজ বিকেলে র‌্যাব অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। পরে আমাদের থানায় হস্তান্তর করেছে।

আমিরুল হক/এএমএ

