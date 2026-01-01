নারায়ণগঞ্জে বিএনপির জোটের প্রার্থীর বছরে আয় ১০ লাখ টাকা

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির জোটের প্রার্থীর বছরে আয় ১০ লাখ টাকা
নারায়ণগঞ্জে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের মনোনয়ন পাওয়া বাংলাদেশ জমিয়তে উলামা ইসলামের জেলা কমিটির সভাপতি মুফতি মনির হোসাইন কাসেমীর কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে।
এবারের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দাখিল করা হলফনামায় এ তথ্য দিয়েছেন তিনি। মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সদর) আসনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের মনোনয়ন পেয়েছেন।
মুফতি মনির হোসাইন কাসেমীর দাখিল করা হলফনামায় দেখা যায়, তার মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৭২ লাখ ৯১ হাজার ২৪১ টাকার। পাশাপাশি তার নগদ অর্থের পরিমাণ ২ লাখ ৬৪ হাজার ২২৬ টাকা এবং বাৎসরিক আয় ১০ লাখ ২০ হাজার টাকা।
সেইসঙ্গে তার ব্যাংকে মোট জমাকৃত টাকার পরিমাণ ১৪ লাখ ৬৬ হাজার ৩৭৮ টাকা। তার মোট অকৃষি জমির নাম ৩২.৭৪ শতাংশ, যার মূল্য ১ কোটি ৩৩ লাখ ৫৯ হাজার ৮০০ টাকা। তার ৩৫ ভরি স্বর্ণ রয়েছে। রয়েছে দুই হাজার বর্গফুটের ২৭ লাখ ১৭ হাজার ২১৫ টাকার আবাসিক ভবন।
এর আগে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশকে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারটি আসন ছাড় দেয় বিএনপি। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সদর) আসনে মুফতি মনির হোসাইন কাসেমীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
এই আসনটিতে বিএনপি দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন সাবেক এমপি মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন ও জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম। তারা দুইজন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় তাদেরকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এফএ/এমএস