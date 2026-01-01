নারায়ণগঞ্জ-৪
এনসিপি প্রার্থী আল আমিনের বাড়ি-গাড়ি কিছুই নেই
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নারায়ণগঞ্জে জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত প্রার্থীর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব ও দলটির শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট আল আমিনের কোনো বাড়ি গাড়ি নেই। তবে তার নিকট নগদ ১৮ লাখ টাকা রয়েছে।
এবারের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দাখিল করা হলফনামায় এ তথ্য দিয়েছেন তিনি। অ্যাডভোকেট আল আমিন নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সদর) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
অ্যাডভোকেট আল আমিনের দাখিল করা হলফনামায় দেখা যায়, তিনি পেশায় একজন আইনজীবী। তার বাৎসরিক আয় ৫ লাখ ৮৫ হাজার টাকা। তার কাছে নগদ ১৮ লাখ টাকা রয়েছে। নেই কোনো বাড়ি গাড়ি। নিজের মোট সম্পদের পরিমাণ ২৭ লাখ ৭৮ হাজার ১৭ টাকা। স্ত্রীর নামে নেই কোনো সম্পদ।
এবারের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নারায়ণগঞ্জের ৫টি আসনের মধ্যে একমাত্র নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সদর) আসনেই জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে অ্যাডভোকেট আল আমিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাকে সমর্থন দিয়ে নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মাওলানা আব্দুল জব্বার নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেও জমা দেননি।
