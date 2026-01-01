ফরিদপুরে বিস্ফোরক মামলায় আওয়ামী লীগের দুই নেতা গ্রেফতার

ফরিদপুরে বিস্ফোরক মামলায় আওয়ামী লীগের দুই নেতা গ্রেফতার
ফরিদপুরের সালথায় বিশেষ অভিযানে মো. ইউসুফ মাতুব্বর (৭০) ও মো. ইউনুছ মোল্যা (৬৭) নামে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দুই নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দুপুরে একটি বিস্ফোরক আইনের তাদেরকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেফতার মো. ইউনুছ মাতু্ব্বর উপজেলার বল্লভদী ইউনিয়নের ফুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত পাচু মোল্যার ছেলে। তিনি বল্লভদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি। আর ইউসুফ মোল্যা উপজেলার ভাওয়াল ইউনিয়নের শিহিপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ভাওয়াল ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সালথা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাবলুর রহমান খান বলেন, এলাকায় নাশকতা সৃষ্টির অভিযোগে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ নামক বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে উপজেলার ফুলবাড়িয়া এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের দুই নেতাকে আটক করা হয়। পরে তাদেরকে বিস্ফোরক আইনের একটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এন কে বি নয়ন/কেএইচকে/জেআইএম