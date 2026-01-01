এনসিপি নেতা মাহবুবের ৯৬ লাখ টাকার সম্পদ, বছরে আয় ১৫ লাখ

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
এনসিপির যুগ্ম-আহ্বায়ক মাহবুব আলম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম-আহ্বায়ক মাহবুব আলম পেশায় ব্যবয়াসী। তার বার্ষিক আয় ১৫ লাখ টাকা। নেই বাড়ি, গাড়ি, ফ্ল্যাট। তবে তিনি ৯৬ লাখ ৭০ হাজার টাকার সম্পদের মালিক।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়া নির্বাচনি হলফনামা থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

মাহবুব সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ভাই ও রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর ইউনিয়নের নারায়ণপুর এলাকার মোল্লা বাড়ির আজিজুর রহমানের ছেলে। তার বাবা আজিজুর রহমান ইছাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক।

হলফনামা থেকে জানা যায়, ব্যবসা থেকে মাহবুবের বার্ষিক আয় ১৫ লাখ টাকা। এছাড়া ৯৬ লাখ ৭০ হাজার টাকা তার সম্পদের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। তিনি সবশেষ এক লাখ ৫০ হাজার টাকা আয়কর দিয়েছেন।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন তার কাছে নগদ ৩০ হাজার টাকা ছিল। ব্যাংক এশিয়ায় মাহবুবের হিসাবে এক লাখ ৫৩ হাজার ৮২০ টাকা, ব্র্যাক ব্যাংকে ৭৮৭ টাকা, প্রাইম ব্যাংকে ছয় টাকা এবং এনআরবিসি ব্যাংক হিসাবে পাঁচ টাকা রয়েছে।

ক্যাসেল হিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে মাহবুবের ছয় হাজার ৫০০ শেয়ার রয়েছে, যার মূল্য ছয় লাখ ৫০ হাজার টাকা। এর পাশাপাশি অরটেক্স টেক লিমিটেডে ১৩ হাজার ৪০০ শেয়ার রয়েছে, যার মূল্য ১৩ লাখ ৪০ হাজার।

আট লাখ টাকা মূল্যের সোনাসহ বিভিন্ন ধাতুর গহনা ও ইলেক্ট্রিক পণ্য রয়েছে ৫০ হাজার টাকার। প্রোপাইটরশিপ ব্যবসার মূলধন ৭৬ লাখ টাকা। হলফনামায় উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী তার অর্জনকালীন আয় এক কোটি ৫ লাখ ২৪ হাজার ৬১৮ টাকা। যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য এক কোটি ১০ লাখ টাকা।

কাজল কায়েস/এসআর/জেআইএম

