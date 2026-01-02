পঞ্চগড়ে আজও মৃদু শৈত্যপ্রবাহ

পঞ্চগড়ে আজও মৃদু শৈত্যপ্রবাহ
শীতপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে জেঁকে বসেছে শীত। জেলাটিতে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়ায় আবহাওয়া অফিস।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিলো ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে সর্বোচ্চ (দিনের) তাপমাত্রা ২২ দশমিক ৭ থেকে আবারও বেড়ে রেকর্ড করা হয়েছে ২৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি। দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে শুক্রবার সকালেও রোদের দেখা মিলেছে।
এর আগে গত ১০ ডিসেম্বর চলতি শীত মৌসূমের সর্বনিম্ন ৮ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ডের মাধ্যমে ১ম দফায় শুরু হয় মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। এরপর টানা ৯ দিন বয়ে চলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উঠানামা করে ৯ থেকে ১০ এর মধ্যে।
তেঁতুলিয়া উপজেলাসহ আশপাশের এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকেলের থেকে শুক্রবার সকাল ৯টা পর্যন্ত হালকা কুয়াশার সঙ্গে উত্তরের হিমশীতল বাতাসে কনকনে শীত অনুভূত হয়। ভোরের দিকে ঘন কুয়াশা থাকে। তবে সকালে রোদ ছড়িয়ে পড়লে কমে যায় শীতের তীব্রতা। মৃদু শৈত্যপ্রবাহের ফলে কনকনে শীতে সকালে কাজে যোগ দেওয়া খেটে খাওয়ার মানুষের মধ্যে দুর্ভোগ দেখা দেয়।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ থেকে ১০ এর মধ্যে থাকলে ওই এলাকা দিয়ে মৃদু শৈত প্রবাহ বয়ে চলে। দুইদিন ধরে দুদিন ধরে চলছে দ্বিতীয় দফার মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। শুক্রবার সকাল ৯ টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। শৈত্যপ্রবাহের ফলে ভোরে ঘনকুয়াশা থাকে। বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯ দশমিক ০ ডিগ্রি। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়ে ২২ দশমিক ৭ থেকে রেকর্ড করা হয় য২৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে সকাল থেকে চারদিকে রোদ ছড়িয়ে পড়লে শীতের তীব্রতা কমে যায়।।
সফিকুল আলম/এনএইচআর/জেআইএম