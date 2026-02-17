শীতের বিদায়, গরম পোশাকে দিন সঠিক যত্নের ছোঁয়া

শীতের বিদায়, গরম পোশাকে দিন সঠিক যত্নের ছোঁয়া
শীত প্রায় শেষ। দিনের তাপমাত্রা বাড়ছে, রোদও হচ্ছে কিছুটা কড়া। ফলে আলমারিতে জায়গা করে নিচ্ছে হালকা পোশাক। নিত্যদিনের অভ্যাস থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে শাল-সোয়েটার-কম্বল। তবে মৌসুম শেষ হলেই তাড়াহুড়ো করে গরম কাপড় তুলে রাখলে পরের শীতে খুলে দেখার সময় বিব্রতকর অভিজ্ঞতা হতে পারে। দাগ, গন্ধ, এমনকি ছত্রাকও দেখা দিতে পারে। তাই মৌসুম বদলের এই সময়টাতে একটু পরিকল্পিত যত্নই পারে শীতের পোশাককে দীর্ঘদিন নতুনের মতো রাখতে।
ধোয়া ও পরিষ্কার
বস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মতে, সংরক্ষণের আগে সব ধরনের শীতের পোশাক পরিষ্কার করা জরুরি। অনেকেই ভাবেন, এক দু’বার পরা সোয়েটার ধোয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ব্যবহার কম হলেও কাপড়ে ঘাম, ধুলো ও ত্বকের প্রাকৃতিক তেল লেগে থাকে। এসব উপাদান দীর্ঘদিন জমে থাকলে দাগ বসে যেতে পারে বা পোকামাকড় আকৃষ্ট হতে পারে।
উলের পোশাকের ক্ষেত্রে মৃদু ডিটারজেন্ট বা বেবি শ্যাম্পু ব্যবহার করে হাতে ধোয়া উত্তম। ভারী কোট, ব্লেজার বা উলের জ্যাকেটের ক্ষেত্রে ড্রাই ক্লিন করানোই নিরাপদ সমাধান। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেন ধোয়ার পর কাপড় সম্পূর্ণ শুকনো না হলে সংরক্ষণ করা উচিত নয়। সামান্য আর্দ্রতাও ফাঙ্গাস বা ছত্রাকের জন্ম দিতে পারে। তাই খোলা বাতাসে বা রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে তারপর গুছিয়ে রাখা প্রয়োজন।
ঝুলিয়ে নয়, ভাঁজ করে রাখুন
উলের পোশাক দীর্ঘ সময় হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলে কাপড়ের গঠন নষ্ট হতে পারে, কাঁধের অংশ ঢিলে হয়ে যেতে পারে। তাই পরিষ্কার ও শুকনো অবস্থায় সুন্দরভাবে ভাঁজ করে রাখা সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। কটন ব্যাগ, কাপড়ের কভার বা ঢাকনাযুক্ত সংরক্ষণ বাক্স ব্যবহার করলে পোশাক নিরাপদ থাকে। প্লাস্টিক ব্যাগে আর্দ্রতা জমে থাকার ঝুঁকি থাকে, ফলে দুর্গন্ধ বা ছত্রাকের সম্ভাবনা বাড়ে।
পোকামাকড় প্রতিরোধে প্রাকৃতিক উপায়
গরম কাপড় দীর্ঘদিন আলমারিতে থাকলে পোকামাকড়ের আক্রমণ সাধারণ সমস্যা। এ ক্ষেত্রে ন্যাপথলিন বল, শুকনো নিমপাতা বা ল্যাভেন্ডার পাউচ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এগুলো সরাসরি কাপড়ে না রেখে ছোট কাপড় বা কাগজে মুড়ে রাখলে তীব্র গন্ধ কাপড়ে বসে না।
বিশেষজ্ঞদের মতে, নিমপাতা ও ল্যাভেন্ডারের মতো প্রাকৃতিক উপাদান তুলনামূলক নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প।
সংরক্ষণস্থলও হতে হবে পরিচ্ছন্ন
শুধু পোশাক পরিষ্কার করলেই হবে না, আলমারি বা স্টোরেজ বক্সও পরিষ্কার ও শুকনো রাখতে হবে। ভেতরে স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকলে তা কাপড়ের ক্ষতি করতে পারে। মাঝে মাঝে আলমারি খুলে বাতাস লাগানো এবং শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নেওয়া ভালো অভ্যাস।
মৌসুম বদলের সঠিক প্রস্তুতি
মৌসুম শেষে গরম কাপড় গুছিয়ে রাখা শুধু জায়গা খালি করার কাজ নয়; এটি ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগও বটে। সঠিকভাবে ধোয়া, সম্পূর্ণ শুকানো, ভাঁজ করে রাখা ও পোকামাকড় থেকে সুরক্ষা এই কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করলেই পরের শীতে পোশাক বের করে নতুনের মতোই ব্যবহার করা সম্ভব। শীত বিদায়ের এই সময়টুকু তাই হোক যত্নের, যেন আগামী মৌসুমে আপনার প্রিয় সোয়েটার বা শাল আবারও আগের মতোই উষ্ণতা দেয়।
তথ্যসূত্র: গুড হাউসকিপিং ইনস্টিটিউট, দ্য স্প্রুস
