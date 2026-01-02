হলফনামা
রেজাউল করিম পেশায় সাংবাদিক, বছরে আয় ৭ লাখ টাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও দলের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি মো. রেজাউল করিমের পেশা সাংবাদিকতা ও লেখক। তার বছরে আয় সাত লাখ টাকা। সম্পদ রয়েছে ১১ লাখ ৬৩ হাজার ৩৯ টাকার। তার সোনাসহ বিভিন্ন ধাতুর ২৫ ভরি গহনা রয়েছে।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া নির্বাচনি হলফনামা সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।
রেজাউল করিম লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের প্রাণভগবতীপুর গ্রামের হোছাইন আহমদের ছেলে।
হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে আটটি মামলা রয়েছে। ৭২টি মামলা থেকে তিনি খালাস ও অব্যাহতি পেয়েছেন। তিনি পেশায় সাংবাদিক ও লেখক। তবে কোন গণমাধ্যমে তিনি সাংবাদিকতা করেন তা উল্লেখ করা হয়নি। ম
নগদ অর্থ রয়েছে তিন লাখ ২৯ হাজার ২৯৮ টাকা ছিল। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রয়েছে এক লাখ ১৮ হাজার ৭৪১ টাকা। বন্ড, ঋণপত্র ও স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত এবং তালিকাভুক্ত ৯ কোম্পানির শেয়ারে তার ছয় লাখ ২৫ হাজার টাকা আছে।
সোনাসহ অন্যান্য মূলবান ধাতুর তৈরি ২৫ ভরি ওজনের গহনা, ৫০ হাজার টাকার ইলেকট্রিক পণ্য এবং ৬০ হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্র রয়েছে জামায়াতের এই প্রার্থীর। এসব সম্পদের অর্জনকালীন মূল্য দেখানো হয়েছে ১১ লাখ ৬৩ হাজার ৩৯ টাকা। এগুলোর বর্তমান মূল্য ১১ লাখ ৪৩ হাজার ৩৯ টাকা মাত্র।
হলফনামা অনুযায়ী, রেজাউল করিমের মোট সম্পদ ১১ লাখ ৬৩ হাজার ৩৯ টাকার। তার বার্ষিক আয় সাত লাখ টাকা। সবশেষ তিনি ২০ হাজার টাকা আয়কর দিয়েছেন।
