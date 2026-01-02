  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীসহ ৯ জনের মনোনয়ন বাতিল

প্রকাশিত: ০৫:১১ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
টাঙ্গাইলের ৮টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ৪টি আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) প্রথমদিন দুই দফায় জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে এ মনোনয়নপত্র যাচাই করা হয়। এসময় বিভিন্ন কারণে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীসহ ৯ জনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক শরীফা হক।

মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীরা হলেন- টাঙ্গাইল-১ আসনের বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী মোহাম্মদ আলী, স্বতন্ত্র প্রার্থী মোন্তাজ আলী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী হারুন অর রশীদ, টাঙ্গাইল-২ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মনোয়ার হোসেন সাগর, টাঙ্গাইল-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আইনিন নাহার ও স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহজাহান মিয়া। টাঙ্গাইল- ৪ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী আলী আমজাদ হোসেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল হালিম মিঞা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. শাহ আলম তালুকদার। এছাড়া জাতীয় পার্টির প্রার্থী লিয়াত আলীর মনোনয়নপত্র অমীমাংসিত রাখা হয়েছে।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়, টাঙ্গাইল-১ আসনে ৭ প্রার্থীর মধ্যে ৩ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে বিএনপির স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ আলীর এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরে ত্রুটি থাকায় তার মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি কলেজ থেকে অবসরে যাওয়ার ৩ বছর পূর্ণ না হওয়ায় স্বতন্ত্র প্রার্থী মোন্তাজ আলীর এবং মনোনয়নপত্র আয় ব্যয়ের সত্যায়িত কপি জমা না দেওয়ায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী হারুন অর রশীদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

টাঙ্গাইল-২ আসনে ৫ প্রার্থীর মধ্যে ১ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। এ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী মনোয়ার হোসেন সাগরের মনোনয়নপত্র আয় ব্যয়ের সত্যায়িত কপি জমা না দেওয়ায় মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। এছাড়া টাঙ্গাইল-৩ আসনে ৭ প্রার্থীর মধ্যে ২ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী আইনিন নাহার এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহজাহান মিয়ার এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরে ত্রুটি থাকায় মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

জেলা নির্বাচন জানায়, টাঙ্গাইল-৪ আসনে ৭ প্রার্থীর মধ্যে ৩ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী আলী আমজাদ হোসেনের সর্বশেষ আয়কর রিটার্ন দাখিল না করায় এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল হালি মিঞা ও ডা. শাহ আলম তালুকদারের এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরে ত্রুটি থাকায় মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। এছাড়া জাতীয় পার্টির প্রার্থী লিয়াত আলীর মনোনয়নপত্র অমীমাংসিত রাখা হয়েছে।

জানা যায়, আগামীকাল শনিবার টাঙ্গাইল-৫, ৬, ৭ ও ৮ আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই অনুষ্ঠিত হবে।

এ ব্যাপারে জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, যাচাই-বাছাই শেষে প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়। তবে প্রার্থীরা কমিশনে আপিল করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, টাঙ্গাইলের ৮টি সংসদীয় আসনে ৮৬ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও জমা দেন ৬৫ প্রার্থী।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/এএসএম

