কক্সবাজার-১ আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীসহ দুজনের মনোনয়ন বাতিল

কক্সবাজার-১ আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীসহ দুজনের মনোনয়ন বাতিল
তফসিলের ঘোষণা অনুসারে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থীদের মনোনয়ন যাচাইবাছাই সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার (জানুয়ারি) বিকেলে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মনোনয়ন যাচাইবাছাই করা হয়।
যাচাইবাছাই শেষে মনোনয়ন পত্রে অসংগতি থাকায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী সরওয়ার আলম কুতুবী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলামের মনোনয়ন বাতিল করেন জেলা রির্টানিং কর্মকর্তা মো. আব্দুল মান্নান।
এই আসনে মনোনয়ন জমা দেওয়া ৫ প্রার্থীর অন্যরা হলেন- বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল ফারুক ও গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী আব্দুল কাদের।
