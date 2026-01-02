জামায়াতের প্রার্থী হাফিজের আছে উপহারের ২০ ভরি সোনা

জামায়াতের প্রার্থী হাফিজের আছে উপহারের ২০ ভরি সোনা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি ও কমলনগর) আসনের প্রার্থী জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী এআর হাফিজ উল্যা পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তিনি ২৫ লাখ ৬৪ হাজার ২০০ টাকার সম্পদের মালিক। বছরে আয় পাঁচ লাখ ৪ হাজার ১৬৭ টাকা। তার কাছে উপহারের ২০ ভরি সোনার গহনা রয়েছে।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া হাফিজের নির্বাচনি হলফনামা সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। তিনি রামগতি উপজেলার শ্যামলগ্রামের মৃত মো. ইকবাল হোসাইনের ছেলে।
হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, হাফিজ পেশায় ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে দুটি মামলা ছিল। এরমধ্যে একটি থেকে বেকসুর খালাস এবং অপরটি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত। ব্যবসা থেকে তার বছরে আয় পাঁচ লাখ ৪ হাজার ১৬৭ টাকা।
তার কাছে নগদ অর্থ রয়েছে ৯৫ হাজার ৭০০ টাকা। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকে দুটি হিসাবে এক লাখ ১১ হাজার টাকা, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংকে তিন হাজার ৯৮১ টাকা, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে ৩৬৩ টাকা, পিবিএল এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে ৬৫৫ টাকা ও ইসলামী ব্যাংক হাজিরহাট শাখায় এক লাখ ১ হাজার টাকা জমা আছে।
বন্ড, ঋণপত্র, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত ৯ কোম্পানির শেয়ারে হাফিজের এক লাখ টাকা এবং দুই লাখ ৫৫ হাজার টাকা মূল্যের একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা রয়েছে। উপহারের সোনার গহনা রয়েছে ২০ ভরি।
হাফিজের এক লাখ টাকার ইলেকট্রিক পণ্য ও ৮০ হাজার টাকার আসবাবপত্র আছে। এসব সম্পদের অর্জনকালীন ও বর্তমান মূল্য আট লাখ ৪৭ হাজার ৬৭৬ টাকা।
এসবের পাশাপাশি তার ১০ লাখ ৪৬ হাজার টাকা মূল্যের ১৩.৩৯ শতাংশ জমি রয়েছে। জমির বর্তমান মূল্য ২০ লাখ টাকা। তার বছরে আয় পাঁচ লাখ ৪ হাজার ১৬৭ টাকা। সম্পদের পরিমাণ ২৫ লাখ ৬৪ হাজার ২০০ টাকা। তিনি সবশেষ আট হাজার ৭২ টাকা আয়কর জমা দিয়েছেন।
কাজল কায়েস/এসআর/এএসএম