কক্সবাজার-২

মামলা সংক্রান্ত জটিলতায় জামায়াত প্রার্থী আযাদের মনোনয়ন বাতিল

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:০৯ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের প্রথম দিনে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য ড. এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদসহ দুই প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় কক্সবাজার জেলা রিটানিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. আ. মান্নান যাচাই-বাছাই শেষে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

রিটানিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে জামায়াত প্রার্থী ড. এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

এ আসনে বৈধ হওয়া প্রার্থীরা হলেন, বিএনপির আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ, ইসলামী আন্দোলনের জিয়াউল হক, খেলাফত মজলিশের ওবাদুল কাদের নদভী, গণঅধিকার পরিষদের এস এম রোকনুজ্জামান খান, জাতীয় পার্টির মো. মাহমুদুল করিম।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সংশোধিত তফসিল মতে, রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের তারিখ ৫ জানুয়ারি থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত।

আপিল নিষ্পত্তির তারিখ ১০ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। প্রতীক বরাদ্দের তারিখ ২১ জানুয়ারি। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও চতুর্থ গণভোট হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।

