সমুদ্রে ডাকাতের কবলে পড়া ১০ জেলেকে উদ্ধার করলো কোস্টগার্ড

প্রকাশিত: ০৮:৩০ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
কক্সবাজারের উখিয়ার ইনানী সংলগ্ন গভীর সমুদ্রে ডাকাতের কবলে পড়া ১০ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) রাতে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গত ১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে কক্সবাজারের ইনানী বীচ থেকে প্রায় ১৫ নটিক্যাল মাইল পশ্চিমে গভীর সমুদ্র এলাকায় ‌‘এফ বি আল্লাহর দান’ নামক একটি ফিশিং বোট ডাকাতির কবলে পড়ে। ডাকাতদল বোটে থাকা মাছ, খাবার, ইঞ্জিন, ব্যাটারি ও প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামাদি ডাকাতি করে বোটটি সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় রেখে পালিয়ে যায়। এসময় ঘটনাস্থলে থাকা অন্য একটি ফিশিং বোট ভিএইচএফ সেটের মাধ্যমে সাহায্যের আবেদন করলে বিষয়টি কোস্টগার্ড অবগত হয়।

তিনি বলেন, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, অপারেশন সমুদ্র প্রহরায় নিয়োজিত কোস্টগার্ড জাহাজ কামরুজ্জামান অতিদ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ডাকাতের কবলে পড়া ১০ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করে। উদ্ধার করা জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় খাবার প্রদান করা হয় এবং বোট মালিকপক্ষের নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখবে।

