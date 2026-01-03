অভিভাবক সমাবেশের নামে নির্বাচনি সভা, জামায়াত প্রার্থীকে জরিমানা

অভিভাবক সমাবেশের নামে নির্বাচনি সভা, জামায়াত প্রার্থীকে জরিমানা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-৩ (সোনাগাজী-দাগনভূঞা) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. ফখরুদ্দিন মানিককে আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার মাতুভূঞা ইউনিয়নের উত্তর আলীপুর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিদুল আলম।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মাতুভূঞা ইউনিয়নের উত্তর আলীপুর এলাকায় বিবি ফাতেমা এতিমখানায় অভিভাবক সমাবেশের নামে নির্বাচনি কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন জামায়াতের প্রার্থী ডা. ফখরুদ্দিন মানিক। খবর পেয়ে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি-১৮ লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়ায় প্রার্থীকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিদুল আলম বলেন, অভিভাবক সমাবেশের নাম করে সেখানে নির্বাচনি কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। দায় এড়ানোর জন্যই অভিভাবক সমাবেশের নাম দেওয়া হয়েছে। তাদের দাবিরও সত্যতা পাওয়া যায়নি। নির্বাচনি কার্যক্রমের কিছু ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গেছে, যেখানে আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রমাণ মিলেছে। পরে প্রার্থীর প্রতিনিধি জরিমানার অর্থ পরিশোধ করেছেন।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন/এএসএম