হলফনামা
৫৫ লাখ টাকার সম্পদের মালিক ব্যবসায়ী মঞ্জু, ঋণ ১৫ লাখ
এবারই প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন মজিবুর রহমান মঞ্জু। তার বার্ষিক আয় ১১ লাখ ৮৩ হাজার ১৪৩ টাকা। ২০২৫-২৬ আয়কর রিটার্ন অনুযায়ী, বর্তমানে তিনি ৫৫ লাখ ২২ হাজার ৭১৫ টাকার সম্পদের মালিক। পূর্বে চাকরি করলেও বর্তমানে পেশায় ব্যবসায়ী মঞ্জু।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আমার বাংলাদেশ পার্টির চেয়ারম্যান (এবি পার্টি) মজিবুর রহমান মঞ্জু। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়া হলফনামা পর্যালোচনা করে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। তিনি প্রবাসী আত্মীয়ের কাছে ১৫ লাখ ৩৯ হাজার ৪৩৬ টাকা দেনা রয়েছেন বলেও উল্লেখ করেছেন।
হলফনামায় মজিবুর রহমান মঞ্জু নামের কিছু অংশ পরিবর্তন করে মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৯৭২ সালে ৫ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম কোব্বাদুর রহমান ভূঁঞা, মা রাহেরা আক্তার। তার স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে ফেনী সদর উপজেলার শর্শদি এলাকায়। বর্তমানে পরিবার নিয়ে তিনি রাজধানীর ধানমন্ডিতে বসবাস করছেন। সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করা হয়েছে এমএসএস।
হলফনামায় মজিবুর রহমান মঞ্জু শেয়ার, বন্ড, সঞ্চয়পত্র ও ব্যাংক আমানত থেকে ৩ হাজার ১৪৩ টাকা, ব্যবসা থেকে ৬ লাখ টাকা ও অন্যান্য উৎস হিসেবে টেলিভিশন টকশো থেকে ৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা বার্ষিক আয় দেখান।
হলফনামায় ১৯ লাখ ৪১ হাজার ২১৬ টাকা অস্থাবর সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন মঞ্জু। তারমধ্যে নগদ টাকা ৩ লাখ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা ৬ লাখ ৯৩ হাজার ২১৬ টাকা, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানির শেয়ার রয়েছে ৩ লাখ ৯৮ হাজার টাকা, ১০টি ইলেকট্রনিক পণ্যে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা ও ১২টি আসবাবপত্রে ২ লাখ টাকা দেখানো হয়েছে। অর্থের পরিমাণ উল্লেখ না করে তার ১৫ ভরি স্বর্ণালংকারের কথা উল্লেখ করা হয়।
এছাড়া মঞ্জুর স্ত্রী হোছনারা বেগম পূর্বে শিক্ষকতা পেশায় থাকলেও বর্তমানে গৃহিণী। তার কোনো স্বর্ণালংকার নেই। তার অস্থাবর সম্পদ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকে ২ লাখ টাকা এবং বন্ড, ঋণপত্র, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানির শেয়ার রয়েছে ৫০ হাজার টাকা।
মজিবুর রহমান মঞ্জুর স্থাবর সম্পদ হিসেবে ১০ লাখ টাকার ২৭ শতাংশের অকৃষি জমির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি প্রবাসী আত্মীয়ের কাছে ১৫ লাখ ৩৯ হাজার ৪৩৬ টাকা দেনা রয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন।
আওয়ামী লীগ সরকারের সময় কারাভোগ করেন মজিবুর রহমান মঞ্জু। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পরবর্তী নিজ জেলা ফেনীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। সর্বশেষ ফেনী-২ আসনে তাকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁইয়া।
