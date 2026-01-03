  2. দেশজুড়ে

ফেনীতে খালেদা জিয়ার পৈতৃক বাড়িতে কুলখানি ও দোয়া মাহফিল

প্রকাশিত: ০৪:৩৬ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পৈতৃক বাড়িতে কুলখানি, মিলাদ ও বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে ফেনীর ফুলগাজীর শ্রীপুর গ্রামের মজুমদার বাড়িতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেনী-১ আসনে খালেদা জিয়ার বিকল্প সংসদ সদস্য প্রার্থী ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনু। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন, খালেদা জিয়ার চাচাতো ভাই শামীম হোসেন মজুমদার, জহিরুল কাইয়ুম নান্টু, জাহিদ হোসেন মজুমদারসহ দলীয় নেতাকর্মী ও খালেদা জিয়ার আত্মীয়-স্বজন।

এসময় ফেনী-১ (ছাগলনাইয়া, ফুলগাজী, পরশুরাম) আসনের প্রার্থী রফিকুল আলম মজনু বলেন, জীবন দিয়ে হলেও এ আসনটি দলকে উপহার দেব। খালেদা জিয়ার মৃত্যুর শোককে শক্তিতে পরিণত করে তার রেখে যাওয়া কাজ এগিয়ে নিতে হবে। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সবাইকে কাজ করে যেতে হবে।

কুলখানি আয়োজনের আগে কোরআন তিলাওয়াত ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে খালেদা জিয়ার জীবনের নানান আলোচনায় তুলে আনেন স্বজন ও নেতাকর্মীরা।

