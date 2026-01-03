  2. দেশজুড়ে

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে: হাসান হাফিজ

প্রকাশিত: ০৪:৫৮ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাসান হাফিজ বলেন, এখন আমরা বই বিমুখ হয়ে পড়েছি, বই থেকে অনেক দূরে। স্যোশাল মিডিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছি। কিন্তু আমাদের বইয়ের কাছে ফিরে যেতে হবে। এর মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

শনিবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে আম্বিয়া-ইউনুছ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মেধাবৃত্তি ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক সম্মাননা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। হাসান হাফিজ দৈনিক কালের কণ্ঠের সম্পাদক।

ফরিদগঞ্জ পৌরসভার উপকণ্ঠের আইফা মিলনায়তনে এ আয়োজন করা হয়। এতে ১৪৫ শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি এবং ১৩ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে সম্মাননা দেওয়া হয়।

আম্বিয়া-ইউনুছ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোতাহের হোসেন পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে এসময় বক্তব্য রাখেন ফরিদগঞ্জ সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ শাহ মো. মাসুম বিল্লাহ, প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ফরিদ আহমেদ রিপন, ফরিদগঞ্জ উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার আফতাব আহমেদ, ওয়ালী উল্যা, সাংবাদিক মফিজুর রহমান খান বাবু, নুরুন্নবী নোমান, শিক্ষক রেজাউল করিম মাসুদ, জাকির হোসেন ও হারুনুর রশিদ প্রমুখ।

আম্বিয়া-ইউনুছ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোতাহের হোসেন পাটওয়ারী বলেন, ২০০১ সালে আম্বিয়া-ইউনুছ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর থেকে স্যানিটেশন, শিক্ষার উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। এর অংশ হিসাবে মেধাবীদের উৎসাহের জন্য ১৪৫ শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি এবং মেধাবী গড়ার কারিগর হিসেবে ১৪ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে সম্মাননা দেওয়া হয়। অতীতে নানা সংকটের মধ্যেও এ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম থেমে ছিল না বলেও জানান তিনি।

