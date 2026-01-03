সাংবাদিক জাহিদ পাটোয়ারীর বাবা আর নেই
সাংবাদিক জাহিদ পাটোয়ারীর বাবা মোশারফ হোসেন (৭৫) মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাড়িতে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরে বিকেলে তার দাফন সম্পন্ন হয়।
মোশারফ হোসেন ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার সিন্দুরপুর ইউনিয়নের কোরবানপুর গ্রামের মরহুম মোখলেছুর রহমানের একমাত্র ছেলে। তিনি জাগো নিউজ২৪.কম ও দৈনিক কালের কণ্ঠের কুমিল্লা প্রতিনিধি জাহিদ পাটোয়ারীর বাবা।
বাদ আসার মরহুমের নিজ বাড়ির দরজায় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা পূর্ব সমাবেশে দাগনভূঞা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির গাজী সালাহ উদ্দিন, মরহুমের ছেলে জাহিদ পাটোয়ারী, রাজাপুর আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা নূরনবী বক্তব্য রাখেন।
মোশারফ হোসেনের মৃত্যুতে ফেনীতে কর্মরত সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শোক প্রকাশ করেছে। তারা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/আরএইচ