মাদক কারবারিদের হামলায় মাথা ফাটলো পুলিশ কনস্টেবলের

মাদক কারবারিদের হামলায় মাথা ফাটলো পুলিশ কনস্টেবলের
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় মাদক কারবারিদের ধরতে গিয়ে তাদের সংঘবদ্ধ হামলায় মো. আলী উজ্জামান নামে এক পুলিশ কনস্টেবল গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার জুনিয়াদহ ইউনিয়নের মাওলাহাবাসপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুচিয়ামোড়া পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একটি দল মাওলাহাবাসপুরে অভিযান চালায়। সেখানে মাদক কারবারি পলাশসহ তার সহযোগীদের মাদকসহ হাতেনাতে ধরার চেষ্টা করে পুলিশ। এ সময় কারবারিরা ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের ওপর এলোপাথাড়ি হামলা চালায়। হামলায় কনস্টেবল আলী উজ্জামানের মাথায় গুরুতর চোট লাগে।
পরে তাকে ভেড়ামারা উপজেলার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। তার মাথার ডান পাশের ওপরের অংশে আঘাত লেগেছে বলে জানায় পুলিশ। তার মাথায় ৫টি সেলাই দেওয়া লেগেছে। তবে বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত রয়েছেন।
ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহম্মদ জাহেদুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, মাদকবিরোধী অভিযানে গেলে পুলিশের ওপর মাদক কারবারিরা হামলা চালায়। এতে কনস্টেবল আলী উজ্জামান মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
তিনি জানান, অভিযুক্ত একজনকে গ্রেফতার করা হলেও বাকিরা পলাতক। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
আল-মামুন সাগর/কেএইচকে/এমএস