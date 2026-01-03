  2. দেশজুড়ে

হলফনামায় মৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর, স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

জেলা প্রতিনিধি
মাগুরা
প্রকাশিত: ০৬:৪৪ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
মাগুরা-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোয়াজ্জেম হোসেনের মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তার হলফনামায় মৃত ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ ভোটারদের স্বাক্ষর জাল থাকার প্রমাণ মেলায় তার মনোনয়ন বাতিল করা হয়।

এদিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জেলার দুইটি আসনে ১১ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে। ৪ প্রার্থীর মনোনয়ন ত্রুটিপূর্ণ থাকায় বাতিল হয়েছে।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১ টায় মাগুরা জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে মাগুরা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনের বৈধ প্রার্থীদের মনোনয়ন ঘোষণা দেন।

মাগুরা-১ আসনে বৈধ হওয়া ৮ প্রার্থীরা হলো বিএনপি মনোনীত মনোয়ার হোসেন খান, জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের আব্দুল মতিন, গণ অধিকার পরিষদের ডাক্তার খলিলুর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. নাজিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের শম্পা বসু, বাংলাদেশ কংগ্রেসের কাজী রেজাউল হোসেন, জাতীয় পার্টির মো. জাকির হোসেন মোল্লা ও খেলাফত মজলিসের মো. ফয়জুল ইসলাম।

অপরদিকে, মাগুরা-২ আসনে ৩ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে। তারা হলেন- বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাড. নিতাই রায় চৌধুরী, জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের প্রার্থী মো. মুশতারশেদ বিল্লাহ ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মোস্তফা কামাল।

মাগুরা-১ আসনে আয়কর রিটার্ন দাখিল না করায় গনফোরামের মো. মিজানুর রহমান ও ঋণ খেলাপি থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী কুতুবুল্লাহ হোসেন মিয়া মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে এবং মাগুরা-২ আসনে হলফনামা অসম্পূর্ণ থাকায় জাতীয় পার্টির প্রার্থী মশিয়ার রহমান ও কাগজপত্র ত্রুটিপূর্ণ থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী মোয়াজ্জেম হোসেনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে।

মাগুরা-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া সরকারের সাবেক যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়ার সাবেক এপিএস মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রার্থিতা বাতিল ঘোষণা করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার মনোনয়নপত্র বাতিলের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জেলা রিটার্নিং অফিসার মো. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জানান, স্বতন্ত্র প্রার্থী মোয়াজ্জেম হোসেনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটারদের স্বাক্ষর ক্রসচেক করতে গিয়ে ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের স্বাক্ষর ভুয়া এবং মৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর পাওয়া গেছে। এছাড়াও কিছু ত্রুটি ও অনিয়ম আমরা পেয়েছি। সব মিলিয়ে আমরা তার প্রার্থিতা অবৈধ ঘোষণা করছি।

জেলা রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনের বৈধ প্রার্থীদের মনোনয়ন ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে এ নির্বাচনের আচরণবিধি সম্পর্কে প্রার্থীদের অবগত করানো হয়।

এ সময় মাগুরা জেলা পুলিশ সুপার মো. হাবিবুর রহমান, জেলা নির্বাচন অফিসার ফারাজী বেনজির আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীদের আপিল করার শেষ সময় ১১ জানুয়ারি।

মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এনএইচআর/এমএস

