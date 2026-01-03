সাংবাদিকতায় পুরস্কার পেলেন জাগো নিউজের শরীফুল

সাংবাদিকতায় পুরস্কার পেলেন জাগো নিউজের শরীফুল
চাঁদপুরে মাঠ পর্যায়ে সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় জেলার প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে পুরস্কার পেয়েছেন জাগো নিউজের চাঁদপুর জেলা প্রতিনিধি শরীফুল ইসলাম। শনিবার (৩ জানুয়ারি) চাঁদপুর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মাননা, সাংবাদিকতা পুরস্কার ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়।
চাঁদপুর প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক মো. নাজমুল ইসলাম সরকার। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি কবি হাসান হাফিজ, জেলা বিএনপির সভাপতি শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক, জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট শাহজাহান মিয়া, চাঁদপুর-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী লায়ন হারুনুর রশীদ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সলিমুল্লাহ সেলিম।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চাঁদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি রহিম বাদশা এবং সঞ্চালনা করেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কাদের পলাশ। এ সময় প্রেসক্লাবের অন্যান্য সদস্য ও স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।
বক্তারা বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুনিষ্ঠ, সাহসী ও নৈতিক সাংবাদিকতাই পারে অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এবং সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে। তারা বলেন, সাংবাদিকদের পেশাগত মানোন্নয়নে এ ধরনের সম্মাননা ও পুরস্কার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।
অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিক শরীফুল ইসলামের হাতে সম্মাননা স্মারক, সনদ তুলে নগদ অর্থ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রেসক্লাব সদস্য সন্তানদের কৃতি সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
শরীফুল ইসলাম/এনএইচআর/এমএস