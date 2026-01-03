অতিরিক্ত দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করায় ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

অতিরিক্ত দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করায় ৪০ হাজার টাকা জরিমানা
নারায়ণগঞ্জের আলীগঞ্জ এলাকায় নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত দামে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অপরাধে এক ডিলারকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) বিকেলে নারায়ণগঞ্জ জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হৃদয় রঞ্জন বনিকের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে এই জরিমানা করা হয়।
এ বিষয়ে হৃদয় রঞ্জন বনিক বলেন, আলীগঞ্জ কোয়ার্টার সংলগ্ন এলাকায় তদারকিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসময়ে একজন এলপিজি ডিলারকে নির্ধারিত মূল্যের থেকে অতিরিক্ত মূল্য রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে তাকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আমাদের এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/কেএইচকে/এমএস