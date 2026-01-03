এই নির্বাচনে জনগণ ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে: সাকি
গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেছেন, আমরা আশা করি এবার একটি ভালো নির্বাচন হবে এবং এই নির্বাচনের মাধ্যম জনগণ তাদের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মনোনয়ন বাছাই শেষে তিনি এ কথা বলেন।
জোনায়েদ সাকি ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে বিএনপি জোটের গণসংহতি আন্দোলনের মনোনীত প্রার্থী। বাছাইয়ে তার মনোনয়ন বৈধ হয়েছে।
জোনায়েদ সাকি বলেন, আগামী সংসদ হচ্ছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সংসদ। সেজন্য এটি সংবিধান সংস্কারের নির্বাচন।
তিনি বলেন, ছাত্ররা সারা দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে রক্ত দিয়ে যে অভ্যুত্থান তৈরি করেছে, তার মূল লক্ষ্য দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, নাগরিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, সুযোগের সমতা তৈরি করা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ফলে আগামী সংসদ হচ্ছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সংসদ। সেজন্য এটি সংবিধান সংস্কারের নির্বাচন।
তিনি বলেন, যে জুলাই জাতীয় সনদ তৈরি হয়েছে তার ভিত্তিতে আগামী সংসদে আমাদের সংবিধান সংস্কার হবে। এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরিচালিত হবে।
এসময় তার সঙ্গে ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক আলী আজ্জম ও সাং সহ নেতাকর্মীরা।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এনএইচআর/এমএস