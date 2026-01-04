  2. দেশজুড়ে

আগুন পোহাতে গিয়ে দগ্ধ হয়ে নারীর মৃত্যু

প্রকাশিত: ০২:৪৭ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় রান্না ঘরে আগুন পোহানোর সময় দগ্ধ হয়ে আনোয়ারা বেগম (৬৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত আনোয়ারা বেগম নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা মডেল থানার কায়েমপুর এলাকার হোসেন মিয়ার ভাড়াটিয়া মৃত আব্দুল আজিজের স্ত্রী।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) বিকেলে রান্না ঘরের চুলার সামনে বসে আগুনের তাপ নিচ্ছিলেন আনোয়ারা বেগম। সে সময় অসাবধানতাবশত তার কাপড়ে আগুন লেগে যায়। এতে তিনি দগ্ধ হন।

ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, আগুন পোহানোর সময়ে দগ্ধ হয়ে একজন নারী গুরুত্বর দগ্ধ হয়েছিলেন। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

