দেশে সুন্দর-শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: এ্যানি
বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব ও লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, সর্বত্রই জনসংযোগে স্বতস্ফূর্তভাবে এলাকাবাসী আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা খুব বেশি প্রত্যাশা নিয়ে বলতে পারি, দেশে স্বাভাবিক, সুন্দর-শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যার জন্য আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম ছিল।
সোমবার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের বিএনপির প্রয়াত নেতাকর্মী ও স্থানীয় গণ্যমান্য প্রয়াত ব্যক্তিদের কবর জিয়ারতের সময় নির্বাচনী হালচাল নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জামায়াত নেতা রেজাউল করিমের বাবা হোছাইন আহমদের কবর জিয়ারত করেন।
শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মিথ্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কারারুদ্ধ ছিলেন। সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে জেলখানা থেকে বের হয়েছেন। নির্বাচন-ভোটের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমরা তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।
তারা বলেন, আমরা প্রত্যেক মানুষের বাড়িতে যাচ্ছি। নেতাকর্মীদের প্রতি নির্দেশনা-বাড়িতে বাড়িতে ঘরে ঘরে সবার কাছে গিয়ে ভোটের জন্য কাজ করতে হবে। মা-বোন, মুরুব্বি ও তরুণ সমাজ সবার কাছে ভোট চাইতে হবে। ভোট চাওয়ার মাধ্যমে আমরা সাড়া পেয়েছি, সাড়া পাচ্ছি। এর আগেও আমি নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলাম, এলাকার মানুষের জন্য কাজ করেছি, তাদের জন্য কথা বলেছি।
তিনি আরও বলেন, খালেদা জিয়া অনেক ত্যাগ শিকার করেছেন, কারাবন্দি ছিলেন। অসুস্থ্য হয়ে তিনি বহু হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি সারাবিশ্বে সম্মানিত এবং শ্রদ্ধার জায়গায় রয়েছেন। তার জানাজায় কোটি মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি আপোষহীন নেত্রী ছিলেন। গণতন্ত্রের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করেছেন।
এসময় জেলা বিএনপি নেতা আবুল হাশেম, চন্দ্রগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি এম বেলাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এম ইউছুফ ভূঁইয়া, জেলা কৃষকদলের সহ-সভাপতি বদরুল ইসলাম শ্যামল, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান সোহেল ও লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুল্লাহ আল খালেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
কাজল কায়েস/আরএইচ/এমএস