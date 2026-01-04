  2. দেশজুড়ে

ভিপি জয়নালের পৌনে ১০ কোটি টাকার সম্পদ, বার্ষিক আয় ২০ লাখ

প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
সাবেক ভিপি অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন

ফেনী-২ আসনে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও দলীয় প্রার্থী অধ্যাপক জয়নাল আবেদিনের মোট সম্পদ ৯ কোটি ৮০ লাখ ৯২ হাজার ৩০৩ টাকার। তার বার্ষিক আয় ২০ লাখ ৪০ হাজার ২৩৬ টাকা।

হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, অধ্যাপক জয়নাল আবেদিনের আয়ের প্রধান উৎস গৃহ সম্পত্তি ও কৃষি। তার বার্ষিক আয়ের মধ্যে কৃষিখাত থেকে দুই লাখ ৯৫ হাজার ৬৮৪ টাকা; বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, বাণিজ্যিক স্থানসহ অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি থেকে ভাড়া ১৪ লাখ ৭৯ হাজার ৫৫২ এবং অন্যান্য উৎস থেকে দুই লাখ ৬৫ হাজার টাকা রয়েছে।

তার মোট অস্থাবর সম্পদ রয়েছে তিন কোটি ২৯ লাখ ১৬ হাজার ৩৫৮ টাকার। তার মধ্যে নগদ এক কোটি ৮০ লাখ ৮৫ হাজার ৪৬৬ টাকা, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা ছয় লাখ ৭৫ হাজার ১৯২ টাকা, একটি গাড়ি ৪৩ লাখ ৯৩ হাজার ৮৬১ টাকা, ২২ দশমিক ৮৭ তোলা স্বর্ণালংকার ২৭ হাজার ৪৪৪ টাকা, ইলেকট্রনিক পণ্য ও আসবাবপত্র ৪২ লাখ ১৮ হাজার ৩৩৫ টাকা এবং আগ্নেয়াস্ত্র ৩০ হাজার টাকা।

জয়নাল আবেদিনের স্থাবর সম্পদ রয়েছে ছয় কোটি ৫১ লাখ ৭৫ হাজার ৯৪৫ টাকার। তার মধ্যে ৫১১ দশমিক ৩ শতাংশের কৃষিজমির মূল্য ১০ লাখ টাকা, ২৬৫ দশমিক ৫৩৬ শতাংশ অকৃষি জমির মূল্য ৬৪ লাখ ৩৭ হাজার ১২৬ টাকা, একটি আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন চার কোটি ১২ লাখ ৩৭ হাজার ৭৩৩ টাকার এবং ফেনীতে একটি বাড়ি, বৈঠকখানা ও ঢাকায় একটি অ্যাপার্টমেন্টের দাম ৫৬ লাখ ৩৮ হাজার ৪২৮ টাকা।

হলফনামায় ভিপি জয়নাল ছয় কোটি ৪১ লাখ ৮০০ হাজার টাকা দেনার তথ্য উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান থেকে পাঁচ কোটি ৪২ লাখ ৮০ হাজার টাকা ও ব্যক্তি থেকে অগ্রিম ৯৯ লাখ টাকা ঋণ রয়েছে।

তার স্ত্রী গৃহিণী শাহানা আক্তারের কৃষিখাত থেকে বার্ষিক আয় ৫৩ হাজার ৫২৬ টাকা। এছাড়া তার চার লাখ ২৩১ টাকার অস্থাবর ও ৮ লাখ ৪ হাজার টাকার স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে।

অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন ফেনী-২ আসন থেকে ১৯৮৮ সালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), একই আসন থেকে ২০০১ ও ২০০৮ সালে বিএনপি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি ১৯৪৮ সালের ১ মে জন্মগ্রহণ করেন। তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা ফেনী পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ফলেশ্বর এলাকা উল্লেখ করা হয়েছে। তার বাবার নাম মৃত চান মিয়া ও মা মৃত ওজিবেন্নেসা।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এসআর/এমএস

