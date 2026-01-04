  2. দেশজুড়ে

কক্সবাজার

সমুদ্রপথে পাচারকালে ২৬৩ নারী-পুরুষ উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:৪৪ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
বঙ্গোপসাগরের সেন্টমার্টিন এলাকা থেকে পাচারকালে ২৬৩ মালয়েশিয়াগামীকে উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। এসময় ১০ দালালকে আটক করা হয়।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) দিনগত গভীর রাতে বঙ্গোপসাগরে টহলরত নৌবাহিনী জাহাজ ‘বানৌজা স্বাধীনতা’ এসব মালয়েশিয়াগামীকে আটক করে। এসময় তাদের বহনকারী একটি কাঠের বোটও জব্দ করা হয়।

নৌবাহিনীর জনসংযোগ বিভাগ জানায়, সেন্টমার্টিন্স থেকে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থানরত একটি কাঠের বোটের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ ‘বানৌজা স্বাধীনতা’। নৌবাহিনী জাহাজ বোটটিকে থামার জন্য সংকেত দিলে বোটটি না থেমে তার গতি বাড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নৌবাহিনী জাহাজ তাৎক্ষণিক ধাওয়া করে বোটটিকে আটক করে। এ সময় বোটে থাকা দালাল চক্রের ১০ সদস্যসহ ২৭৩ জনকে আটক করা হয়।

আটকদের তথ্যমতে জানা যায়, তারা দালাল চক্রের মাধ্যমে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া গমনের জন্য বোটযোগে যাত্রা করে। বোট ও ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়।

জনসংযোগ সূত্র জানায়, বোটে জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জাম, পর্যাপ্ত খাদ্য, পানি ও সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যতীত যাত্রা শুরু করে যা গভীর সমুদ্রে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারতো। নৌবাহিনীর তাৎক্ষণিক ও কার্যকর পদক্ষেপে এ বিপর্যয় প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের জলসীমার নিরাপত্তা, সমুদ্রপথে চোরা-চালান রোধ, অবৈধ অনুপ্রবেশসহ যে কোনো অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধে অঙ্গীকারবদ্ধ।

সায়ীদ আলমগীর/আরএইচ

