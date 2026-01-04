কর্মকর্তাদের ইসি সানাউল্লাহ
কোনো দিকে ঝুঁকে যাবেন না, হেলে যাবেন না
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সবার ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের নির্বাচন বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক ইনস্টিটিউশন, নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও পুলিশসহ সবার ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের নির্বাচন সামনের জাতীয় নির্বাচন। তাই কোনো দিকে ঝুঁকে যাবেন না, কোনো দিকে হেলে যাবেন না এবং কারও কথাতেই ভয় পাবেন না। কেউ ধমক দেবে আর আপনি ভড়কে যাবেন—এটা হবে না। আপনি আইন অনুসরণ করে যেভাবে কাজ করতে হয় সেভাবে করবেন।
রোববার (৪ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার আইনশৃঙ্খলা কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন ইসি সানাউল্লাহ। কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়।
নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘নির্বাচনে কমিশনের তিনটি নির্দেশনা—স্বচ্ছতা, নিরেপক্ষতা এবং দৃঢ়তা। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কোনো দুই নম্বরি কাজের নির্দেশনা দেওয়া হয়নি, হবে না হবে না হবে না। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ দুই নম্বরি কাজ করেন, এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।’
নির্বাচন কমিশনার সতর্ক করে বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট ইলিমেন্টের লোকজন বন্ধু সেজে পাশে ভিড়ছে, এদের থেকে সতর্ক থাকার দায়িত্ব কিন্তু আপনার। ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডে আমরা যেটি দেখলাম, তাকে কিন্তু বন্ধু সেজেই হত্যা করা হয়েছে। আপনি যদি নিরাপত্তা সচেতন না হোন, তাহলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন।’
রাজনৈতিক দলগুলোকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইসি বলেন, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি অতীতের যে কোনো তুলনায় আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এবার ভালোভাবে আচরণবিধি মেনে চলছে। একমাত্র ঢাকায় ওসমান হাদির ঘটনা ছাড়া আর কোনো বড় ঘটনা এখন পর্যন্ত ঘটেনি। অথচ আগের নির্বাচনগুলোতে সহিংস পরিস্থিতি ছিল। আশা করছি, সবার সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন স্বাভাবিকই থাকবে।’
নির্বাচন চলাকালীন কোনোভাবেই যেন রোহিঙ্গারা ক্যাম্প থেকে বের হতে না পারে, সেক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনকে তিনি কঠোর থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেন, ‘সবাইকে নজর রাখতে হবে ভোট চলাকালীন রোহিঙ্গারা যেন ক্যাম্পের বাইরে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারেন। রোহিঙ্গারা রাজনৈতিক দলের মিছিল থেকে আটক হলে সেই দলেরই ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে, রোহিঙ্গাদের নয়। কারণ তারা গ্রেফতার হলে আবার বেরিয়ে আসবে, তাই দলগুলোকেও সতর্ক থাকতে হবে।’
এসময় অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে ও সন্ত্রাস দমনে খুব শিগগির যৌথবাহিনী অভিযান শুরু করবে বলে জানান তিনি। এছাড়া গণভোট সম্পর্কে ভোটারদের মাঝে প্রচারণা চালাতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।
কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ইমরান হোসাইন সজীবের সভাপতিত্বে ও উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রিফাত আসমার সঞ্চালনায় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, বিজিবি, পুলিশ, এপিবিএন, র্যাবের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা সভায় বক্তব্য রাখেন।
