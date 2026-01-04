ভোটারদের সই জটিলতায় ফেনীর সব স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

ভোটারদের সই জটিলতায় ফেনীর সব স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনীর ৩টি সংসদীয় আসনে জমা হয় ৩৫টি মনোনয়নপত্র। এরমধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন ছয়জন। যাচাই-বাছাই করে সব স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ ১২টি মনোনয়নপত্র বাতিল ও ১টি স্থগিত করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।
রোববার (৪ জানুয়ারি) ফেনী জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মনিরা হকের কার্যালয়ে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শেষে এ ফলাফল ঘোষণা করা হয়।
এতে ফেনী-১ আসনে ১০ প্রার্থীর মাঝে ১ জনের স্থগিত, ৩ জনের বাতিল ও ৬ জনকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। একইভাবে ফেনী-২ আসনের ১৪টি মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করে ৫টি মনোনয়নপত্র বাতিল ও ৯টি বৈধ ঘোষণা করা হয়। ফেনী-৩ আসনে ১১টি মনোনয়নের মাঝে ৪টি বাতিল ও ৭টি গৃহীত হয়।
মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ফেনীর তিনটি সংসদীয় আসনে ৬ জন প্রার্থী স্বতন্ত্র হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। যাচাই-বাছাই শেষে তাদের সবার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।
এর মধ্যে ফেনী-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া, ফেনী-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ইয়াকুব নবী ভূঁইয়া মো. ইসমাইল ও এসএম হুমায়ুন কবির পাটোয়ারী, ফেনী-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী খালেদ মাহমুদের মনোনয়নপত্রে ১ শতাংশ ভোটারের সাক্ষর কম হওয়া ও যথাযথ না হওয়ায় মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া ফেনী-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুল হক রিপনের ১ শতাংশ ভোটারের সমস্যা ও ঠিকাদারি প্রকল্প চলমান থাকায় মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।
সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) ফেনীর যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মোরশেদ হোসেন বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মোট ভোটারের এক পার্সেন্ট ভোটারের স্বাক্ষর মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হয়। এটি অত্যন্ত দুরূহ ও কষ্টকর বিষয়। ফেনীর তিনটি সংসদীয় আসনের সব স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলের খবরটি আসলেই দুঃখজনক বিষয়। প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আরও বেশি সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন