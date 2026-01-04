সাতক্ষীরায় মোবাইলের সব দোকান বন্ধ

সাতক্ষীরায় মোবাইলের সব দোকান বন্ধ
বিটিআরসির ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্ট্রার (এনইআইআর) সেবা চালুর প্রতিবাদে এবং সাধারণ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মামলা ও আটকের ঘটনায় সাতক্ষীরায় সব মোবাইলের দোকান বন্ধ রেখেছেন ব্যবসায়ীরা।
রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল থেকে জেলা শহরসহ বিভিন্ন উপজেলার বাজারে মোবাইল বিক্রি ও সার্ভিসিংয়ের কোনো দোকান খোলা দেখা যায়নি।
দোকান বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন মোবাইল ব্যবহারকারীরা। অনেক ক্রেতা নতুন ফোন কিনতে বা মোবাইল সার্ভিস নিতে এসে দোকান বন্ধ দেখে ফিরে গেছেন। এতে সাধারণ গ্রাহকদের পাশাপাশি খুচরা ব্যবসা ও জরুরি যোগাযোগেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।
সাতক্ষীরা মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী সমিতির নেতা মীর শাওন হোসেন জানান, এনইআইআর ব্যবস্থা চালুর প্রতিবাদে এবং বিটিআরসি ভবনে হামলার ঘটনায় গ্রেফতার ব্যবসায়ীদের মুক্তিসহ কয়েক দফা দাবিতে মোবাইল ব্যবসায়ীদের সংগঠন মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ (এমবিসিবি) রোববার পরিবার-পরিজনসহ অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে। একইসঙ্গে সংগঠনটি অনির্দিষ্টকালের জন্য সারা দেশের সব মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ রাখার ঘোষণাও দিয়েছে।
ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এনইআইআর বাস্তবায়নের নামে সাধারণ ও ক্ষুদ্র মোবাইল ব্যবসায়ীদের হয়রানি করা হচ্ছে। গ্রাহকদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন সংক্রান্ত জটিলতার দায় দোকানিদের ওপর চাপিয়ে মামলা ও গ্রেফতার করা হচ্ছে।
তারা আরও জানান, অবিলম্বে গ্রেফতার ব্যক্তিদের মুক্তি, সব মামলা প্রত্যাহার এবং এনইআইআর ব্যবস্থায় বাস্তবসম্মত ও ব্যবসা বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন না হলে আন্দোলন আরও কঠোর করা হবে।
