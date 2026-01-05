  2. দেশজুড়ে

সাতক্ষীরায় ভেজাল সার তৈরির সরঞ্জাম জব্দ, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সাতক্ষীরা
প্রকাশিত: ০৮:৫৫ এএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
সাতক্ষীরায় ভেজাল সার তৈরির সরঞ্জাম জব্দ, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

সাতক্ষীরার সুলতানপুর বড়বাজার এলাকায় ভেজাল সার তৈরি ও বিক্রির অভিযোগে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নকল সার, কাঁচামাল ও তৈরির সরঞ্জাম জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেল থেকে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টাব্যাপী এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ভেজাল সার তৈরির সত্যতা পাওয়ায় সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. বদরুদ্দোজার নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

অভিযানে নামিদামি কোম্পানির নাম ব্যবহার করে প্যাকেটজাত করা ভেজাল সার, বিভিন্ন কাঁচামাল ও সার তৈরির যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয়। পরে এ অপরাধে মেসার্স রবি এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী রবিউল ইসলামকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও মেসার্স ইসলাম এন্টারপ্রাইজের মালিক আশরাফুল ইসলামকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানার অর্থ তাৎক্ষণিক আদায় করা হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. বদরুদ্দোজা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এবং একজন কৃষকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ অভিযান চালানো হয়। জব্দকৃত সার ও সরঞ্জাম জব্দ তালিকা করে কৃষি অফিসারের জিম্মায় দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, ভেজাল সার কৃষক ও কৃষির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং এটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনির হোসেন জানান, অভিযানে ভেজাল সার তৈরির অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। নামিদামি কোম্পানির মোড়কে এসব সার বাজারজাত করা হচ্ছিল। কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়মিত অভিযান চালানো হবে।

আহসানুর রহমান রাজীব/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।