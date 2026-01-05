বাণিজ্যমেলায় আবু সাঈদ-মুগ্ধদের বীরত্বগাথা, আপ্লুত দর্শনার্থীরা

বাণিজ্যমেলায় আবু সাঈদ-মুগ্ধদের বীরত্বগাথা, আপ্লুত দর্শনার্থীরা
পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় এবার ভিন্নধর্মী এক আবহের সৃষ্টি করেছে ‘জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন’ প্যাভিলিয়ন। মেলার প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করে পূর্ব দিকে এগুতেই চোখে পড়বে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতিবিজড়িত এই দৃষ্টিনন্দন প্যাভিলিয়নটি। যেখানে ২০২৪-এর ৩৬ জুলাইয়ের (৫ আগস্ট) আন্দোলন-সংগ্রামের রক্তঝরা ইতিহাস ও শহীদদের বীরত্বগাথা তুলে ধরা হয়েছে।
সোমবার (৫ জানুয়ারি ) বিকালে মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে এসব চিত্র দেখা গেছে। এর আগে ৩ জানুয়ারি বাণিজ্যমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পরপরই দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন প্যাভিলিয়ন।
সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, প্যাভিলিয়নটির প্রতিটি দেয়ালে শোভা পাচ্ছে আন্দোলনে শহীদদের স্থিরচিত্র। বিশাল স্ক্রিনে প্রদর্শিত হচ্ছে সেই উত্তাল সময়ের ঐতিহাসিক ভিডিও চিত্র। এখানে আসা দর্শনার্থীরা মুহূর্তেই হারিয়ে যাচ্ছেন দেশ রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া তরুণদের সেই আত্মত্যাগের দিনগুলোতে। প্যাভিলিয়নটিতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে শহীদ মুগ্ধর পানি বিতরণের সেই অবিস্মরণীয় স্থিরচিত্র। অন্যায়ের বিরুদ্ধে শহীদ আবু সাঈদের বুক পেতে দেওয়ার সাহসী দৃশ্য। এছাড়া স্থান পেয়েছে শহীদ আনাছের মাকে লেখা চিঠি এবং বিপ্লবী শহীদ ওসমান হাদীর ছেলেকে কাঁধে নিয়ে লড়াইয়ের ছবি।
রাজধানীর মিরপুর থেকে মেলায় এসেছেন মোতাহার হোসেন। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, এখানে এসে ২৪-এর জুলাই বিপ্লবের পাশাপাশি ৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের চিত্রও দেখতে পেয়েছি। ভিডিও চিত্রগুলো দেখে মুহূর্তেই সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল।
গাজীপুর থেকে মেলায় ঘুরতে আসা কলেজ শিক্ষার্থী আফজাল হোসেন বলেন, এখানে ৩৬ জুলাইয়ের আন্দোলনের সময়ে শহীদ মুগ্ধর পানি বিতরণ, আবু সাঈদের প্রতিবাদ জানাতে বুক পেতে দেওয়ার দৃশ্য ও বিপ্লবী শহীদ ওসমান হাদীর ছেলেকে কাঁধে নেওয়া স্থির চিত্রটি এই প্যাভিলিয়ন টিকে প্রাণবন্ত করেছে। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও ৩৬ জুলাইয়ে যে সকল শহীদরা বীরত্বগাঁথা কর্মকাণ্ড দিয়ে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করেছে তাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই এখানে আসলে জানা যাবে।
জানা যায়, মেলার লে-আউট প্ল্যান অনুযায়ী, বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২৭টি প্যাভিলিয়ন/স্টল/রেস্টুরেন্ট, দেশীয় উৎপাদক-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
মেলায় সাধারণ দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট (খেজুরবাগান/খামারবাড়ি), নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বাণিজ্য মেলার উদ্দেশ্যে বিআরটিসির ২০০টির বেশি ডেডিকেটেড শাটল বাস চলবে।
নাজমুল হুদা/কেএইচকে/এএসএম