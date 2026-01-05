তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের নেতৃত্ব দেবেন: এ্যানি

  2. দেশজুড়ে

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, আজকে বিএনপির নেতৃত্ব দিচ্ছেন শহীদ জিয়াউর রহমান ও আপোষহীন নেত্রী খালেদা জিয়ার যোগ্য সন্তান তারেক রহমান। আমরা প্রত্যাশা করছি, ১২ ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচন হবে, বিজয়ী হয়ে বিএনপি এ দেশের নেতৃত্ব দেবে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমান দেশের নেতৃত্ব দেবেন এবং দেশ পরিচালনা করবেন।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেলে লক্ষ্মীপুর পৌর শহরের সোনালী কলোনী ও শিল্পি কলোনীসহ ৬ নং ওয়ার্ডে গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন।

এ্যানি চৌধুরী আরও বলেন, আমার-আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করা। তিনি ইতোমধ্যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিশ্বাস আস্থা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন মানুষে মনে করছে তারেক রহমান দেশ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যোগ্য নেতা। একজন রাষ্ট্র নায়ক। তার নেতৃত্বেই বিএনপি, ধানের শীষ আগামী দিনে এ দেশের মানুষের পাশে থাকবে এবং দেশের নেতৃত্ব দেবে।

এসময় জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাবুদ্দিন সাবু, সদস্য আবুল হাশেম, লক্ষ্মীপুর পৌর বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম লিটন ও সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দীনসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

