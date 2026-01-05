  2. দেশজুড়ে

বিএনপির প্রার্থীর মনোনয়ন গৃহীত হওয়ার আনন্দে কনস্টেবলের হাততালি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৪৬ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি-ভিডিও থেকে নেওয়া

ফেনী-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী দলের ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টুর মনোনয়ন গৃহীত হওয়ার আনন্দে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের হাততালির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

রোববার (৪ জানুয়ারি) নিজ কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইকালে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মনিরা হক মিন্টুর মনোনয়ন গৃহীত হওয়ার ঘোষণা দিলে উপস্থিত নেতাকর্মীদের সঙ্গে তিনিও হাততালিতে অংশ নেন।

ভাইরাল ৩০ সেকেন্ডের ভিডিওটিতে দেখা যায়, রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মনিরা হক বলছেন, আবদুল আউয়াল মিন্টুর পূর্বে দ্বৈত নাগরিকত্ব ছিল। ২০২৫ সালের ৯ ডিসেম্বর তিনি দ্বৈত নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন। প্রমাণ হিসেবে নাগরিকত্ব বাতিলের জন্য মার্কিন দূতাবাসে আবেদন করার তথ্য দাখিল করেছেন। সেক্ষেত্রে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারায় যেটি বলা আছে যে, দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করলে এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন বলে গণ্য হবেন না। সেই হিসেবে তার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

মিন্টুর মনোনয়ন গৃহীত হওয়ার ঘোষণা শুনে ওই পুলিশ সদস্য উপস্থিত নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিজেও হাততালিতে অংশ নেন। পরে আবার হাততালি বন্ধ করে জিভে কামড় দিতে দেখা গেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশ কনস্টেবল সারওয়ার হোসেন বলেন, ‘মনের অজান্তে তালির ঘটনাটি ঘটেছে। ভুল বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে জিভে কামড় দিয়েছি। বিষয়টিকে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া দুঃখজনক।’

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-৩ আসনে ১১ জন প্রার্থীর মধ্যে চারজনের মনোনয়নপত্র বাতিল ও সাতজনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বৈধ প্রার্থীরা হলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সাইফ উদ্দিন, জাতীয় পার্টির আবু সুফিয়ান, ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশের আবু নাছের, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) আবদুল মালেক এবং বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান পাটোয়ারী।

সরকারি পাওনা পরিশোধ না করায় এ আসনে ইনসানিয়াত বিপ্লবের প্রার্থী হাসান আহমদ, হলফনামায় সই না থাকায় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ আলী, এক শতাংশ ভোটারের সইয়ে মৃত ভোটার এবং উল্লেখিত ভোটারের তথ্য না পাওয়ায় স্বতন্ত্র প্রার্থী কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ, এক শতাংশ ভোটারের সই না থাকায় ও চলমান সরকারি কাজে কার্যাদেশ থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা বিএনপির সদস্য মাহবুবুল হক রিপনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।

