শীতের রাতে রাস্তায় ফেলে যাওয়া দুই শিশুর মধ্যে একজনের মৃত্যু

শীতের রাতে রাস্তায় ফেলে যাওয়া দুই শিশুর মধ্যে একজনের মৃত্যু
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় শীতের রাতে সড়কের পাশ থেকে উদ্ধার হওয়া দুই শিশুর মধ্যে ছোট শিশু মোর্শেদ (১৪ মাস) মারা গেছে।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেল ৩টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাহমিনা আক্তার জানান, শিশুটির দাদির কাছে মরদেহটি হস্তান্তর করা হচ্ছে। শিশুটিকে খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি লেমুয়া ইউনিয়নের নিজ গ্রামে নিয়ে যাওয়া হবে।
চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ইউএনও বলেন, শিশুটি জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী ছিল। এছাড়া সে চর্মরোগসহ বিভিন্ন জটিল সমস্যায় আক্রান্ত ছিল।
শিশুটিকে প্রথমে ৩০ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয়।
অন্যদিকে মোর্শেদের চার বছর বয়সী বোন আয়েশা বর্তমানে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। তার তত্ত্বাবধান করছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও আনোয়ারা উপজেলা প্রশাসন।
গত ২৮ ডিসেম্বর রাতে পিএবি সড়কের পাশে অভিভাবকহীন অবস্থায় দুই শিশুকে উদ্ধার করেন স্থানীয় এক অটোরিকশাচালক। মানবিক বিবেচনায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও আনোয়ারা উপজেলা প্রশাসন শিশু দুটির দায়িত্ব নেয়।
এরপর ৩১ ডিসেম্বর রাতে বাঁশখালী উপজেলা থেকে শিশু দুটির বাবা খোরশেদ আলম আনোয়ারা থানায় খোঁজ নিতে আসেন। আদালতের নির্দেশে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। শিশুদের মা-বাবার বিরুদ্ধে পরিত্যাগ ও নির্যাতনের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শিশুদের মা-বাবার মধ্যে পারিবারিক কলহের কারণে এ ঘটনা ঘটেছে। তাদের বাড়ি খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার মহামনি এলাকায়।
