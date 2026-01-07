চট্টগ্রাম-৮
‘সম্মানি’ হিসেবে বছরে ১৭ লাখ টাকা আয় করেন জামায়াতের ডা. আবু নাছের
চট্টগ্রাম-৮ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ডা. আবু নাছেরের আয়, সম্পদ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য উঠে এসেছে নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হলফনামায়। হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সার্জারি বিশেষজ্ঞ এই চিকিৎসকের আর্থিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে চিকিৎসা পেশা ও বেসরকারি হাসপাতাল পরিচালনার মাধ্যমে। পাশাপাশি তিনি ‘সম্মানী’ হিসেবে বছরে ১৭ লাখ টাকা আয় করেন।
পেশাগত পরিচয় ও আয়
ডা. আবু নাছের চট্টগ্রামের ন্যাশনাল হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় যুক্ত থাকায় তার আয়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি।
হলফনামা অনুযায়ী, ডা. আবু নাছের বছরে চিকিৎসা পেশা থেকে আয় করেন ৩১ লাখ ৬৪ হাজার টাকা। এ ছাড়া বিভিন্ন খাতে ‘সম্মানী’ হিসেবে বছরে ১৭ লাখ টাকা আয় করেন। অর্থাৎ তার ঘোষিত আয়ের বড় অংশই চিকিৎসা পেশা ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব থেকে আসে।
নগদ অর্থ ও ব্যাংক জমার চিত্র
অস্থাবর সম্পদের বিবরণে দেখা যায়, ডা. আবু নাছের নিজের হাতে নগদ দেখিয়েছেন ৩৭ লাখ ৩২ হাজার ৬২৯ টাকা। তবে ব্যাংক হিসাবে জমার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে খুব কম মাত্র ১৯ হাজার টাকা।
তার স্ত্রীর হাতে নগদ রয়েছে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৫৮০ টাকা এবং ব্যাংক হিসাবে জমা রয়েছে ৫ লাখ ৮২ হাজার টাকা।
শেয়ার ও বন্ডে বিনিয়োগ
হলফনামায় শেয়ার ও বন্ডে বিনিয়োগের তথ্যও উল্লেখ করা হয়েছে তার হলফনামায়। ডা. আবু নাছের নিজের নামে সাড়ে ৬৯ লাখ টাকার শেয়ার ও বন্ড থাকার তথ্য দিয়েছেন। অন্যদিকে, তার স্ত্রীর নামে রয়েছে ১৫ লাখ টাকার শেয়ার ও বন্ড।
স্থাবর সম্পদের বড় অংশ স্ত্রীর নামে
স্থাবর সম্পদের বিবরণে দেখা যায়, ডা. আবু নাছেরের নিজের নামে ৫ লাখ টাকা মূল্যের অকৃষি জমি (প্লট) রয়েছে। তবে তার স্ত্রীর নামে রয়েছে ৭৬ লাখ ৮৩ হাজার টাকা মূল্যের অকৃষি জমি।
এ ছাড়া ডা. আবু নাছের নিজের নামে একটি ভবনের মূল্য উল্লেখ করেছেন ১ কোটি ২২ লাখ ৭৪ হাজার ৮৫০ টাকা, যা তার স্থাবর সম্পদের সবচেয়ে বড় অংশ।
আয়কর ও রিটার্নের তথ্য
বর্তমান করবর্ষে ডা. আবু নাছের আয়কর দিয়েছেন ৮ লাখ ৭৪ হাজার ৩৬৯ টাকা। তার স্ত্রী আয়কর দিয়েছেন ৭৭ হাজার ৯৬ টাকা।
আয়কর রিটার্নে ডা. আবু নাছের ৪৩ লাখ ৬৪ হাজার ৫৩৫ টাকা আয় এবং ১ কোটি ৭২ লাখ ৭৮৩ টাকা সম্পদের বিবরণী দাখিল করেছেন।
অন্যদিকে, তার স্ত্রী আয়কর রিটার্নে ১ কোটি ২৯ লাখ ৮৯ হাজার ১৬২ টাকা সম্পদ এবং ১১ লাখ ৭৬ হাজার ৯৭৪ টাকা আয় দেখিয়েছেন।
এমআরএএইচ/এসএনআর/এমএস