ট্রেনের টিকিট চাওয়ায় ছাত্র পরিচয়ে টিটিকে মারধরের অভিযোগ

উপজেলা প্রতিনিধি ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)
প্রকাশিত: ১০:৩৮ এএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে চট্টগ্রামগামী চট্টলা ট্রেনের টিকিট চাওয়ায় ছাত্র পরিচয়ে এক টিটিকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় একটি ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হলে বিষয়টি নিয়ে ভৈরবে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেল ৫টায় ভৈরব রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

রেলওয়ে স্টেশন সূত্রে জানা যায়, সোমবার বিকেল ৩টায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি বিমানবন্দর থেকে ছাড়ার পর টিকিট চেকিংয়ের দায়িত্ব পালন করছিলেন সিনিয়র টিটি তানজিম ফরাজি। এসময় ট্রেনটি টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার পর ৮/১০ জন যাত্রীর কাছে টিকিট চাইলে তারা নিজেদের ছাত্র পরিচয় দিয়ে টিকিট নেই বলে জানান। এসময় টিটির সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এরই মধ্যে তাদের সঙ্গে থাকা মধ্য বয়সী যাত্রীর কাছ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত ২২০ টাকা ভাড়া নিলে তারা আরও ক্ষিপ্ত হন।

পরে ভৈরব স্টেশনে ট্রেনটি পৌঁছালে টিটি গাড়ি থেকে নামার পর ওই যাত্রীরা টিটিকে স্টেশন এলাকায় এলোপাথাড়ি মারধর করে। এ ঘটনায় একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে বিষয়টি নিয়ে ভৈরবে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয়রা বলেন, ‘আমরা না বাঁচালে টিটিকে আজ তারা মেরে ফেলতো। তাদের বাড়ি ভৈরব না। তারা ভৈরবের সুনাম নষ্ট করেছে। আমরা চাই প্রশাসন তাদের খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনুক।’

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী সিনিয়র টিটি তানজিম ফরাজি বলেন, ‘ছাত্রবেশে যাত্রীরা নিজেদের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বলে জানায়। এসময় তারা বলে তারাই দেশ স্বাধীন করেছে, তাদের টিকিট লাগে না। পরে আমি মধ্যবয়স্ক এক যাত্রীর কাছ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাড়া ২২০ টাকা আদায় করলে তারা আমার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়। আমি ভৈরব পর্যন্ত ডিউটি শেষ করে ট্রেন থেকে নেমে যাই। ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনের পাশের মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়ার মুহূর্তে ওই যাত্রীরা এসে আমাকে ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিয়ে যেতে বলে। আমি না যেতে চাইলে আমাকে এলোপাথাড়ি মারধর করে। আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। তবে আমি তাদের চিনতে পারিনি বলে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারছি না।’

ভৈরব রেলওয়ে স্টেশন অফিসার মো. ইউসুফ বলেন, আমি বিষয়টি জানার পর থেকে খোঁজ খবর নিচ্ছি। তবে কারা তাকে মেরেছে এ বিষয়ে আমরা জানার চেষ্টা করছি। যতটুকু জেনেছি তাদের বাড়ি ভৈরবে না।

ভৈরব রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাঈদ আহমেদ জানান, টিটিকে মারধরের বিষয়টি আমি অবগত হয়েছি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

