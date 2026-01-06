আইপি বন্ধে ভোমরা-সাতক্ষীরায় পেঁয়াজের দাম বাড়তি

আইপি বন্ধে ভোমরা-সাতক্ষীরায় পেঁয়াজের দাম বাড়তি
ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হওয়ায় দেশের বাজারে কিছুটা স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছিলো। কমছিলো পেঁয়াজের দামও। তবে হঠাৎ করে আমদানি আইপি বন্ধের খবরে আবারও অস্থির হয়ে উঠেছে পেঁয়াজের বাজার। এর প্রভাব পড়েছে ভোমরা স্থলবন্দর ও সাতক্ষীরার পাইকারি বাজারে।
জানা গেছে, গত দুই দিনে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ৫ টাকা পর্যন্ত।
ভোমরা স্থলবন্দর সূত্রে জানায়, আইপি বন্ধের খবরে আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এর সুযোগে পাইকারি পর্যায়ে দাম বাড়তে শুরু করেছে। বর্তমানে ভোমরা বন্দর সংলগ্ন বাজার ও সাতক্ষীরার পাইকারি বাজারে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দামে।
তবে ভোমরা বন্দরের পেঁয়াজ আমদানিকারক ও পাইকারি ব্যবসায়ী ইফতেখার হোসেন জাগো নিউজকে জানান, আগেই অনুমোদিত আইপির আওতায় আমদানি করা পেঁয়াজ আজ বন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। সেই পেঁয়াজ বাজারে সরবরাহ হলে দাম কিছুটা স্থিতিশীল থাকতে পারে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে পেঁয়াজ না এলে দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
আমদানিকারকদের দাবি, বর্তমানে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে নতুন করে কোনো আইপি অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ভবিষ্যৎ আমদানি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় বাজারে সরবরাহ সংকট দেখা দিলে দাম আরও ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।
এদিকে খুচরা ক্রেতারা বলছেন, কয়েকদিন আগেই পেঁয়াজের দামে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছিলো। এখন আবার দাম বাড়তে শুরু করায় চাপে পড়ছে সাধারণ মানুষ। দ্রুত আমদানি স্বাভাবিক না হলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়বে বলেও মত তাদের।
