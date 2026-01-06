লক্ষ্মীপুরে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
লক্ষ্মীপুরে সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হালিমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতার হালিম সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। তাকে সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাতে ভবানীগঞ্জের বাড়ি থেকে আটক করা হয়।

ওসি ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, হালিম নামে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাকে জেলা কারাগারে পাঠিয়েছে। তবে কার্যালয়ের বাহিরে থাকায় মামলার বিস্তারিত জানাতে পারেননি তিনি।

