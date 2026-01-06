  2. দেশজুড়ে

সালাহউদ্দিন আহমেদ

আওয়ামী লীগ ভারতীয় দল, এদের সরকার ভারতের সেবাদাস সরকার ছিল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কক্সবাজার
প্রকাশিত: ০৬:২২ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
কক্সবাজারের চকরিয়ায় খালেদা জিয়া স্মরণে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখেন সালাহউদ্দিন আহমেদ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার সরকার একনায়কতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিল। সেই ফ্যাসিস্ট শক্তিকে বিদায় করেছে ছাত্র-জনতা। আওয়ামী লীগ ভারতীয় দল, এদের সরকার ভারতের সেবাদাস সরকার ছিল।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে কক্সবাজারের চকরিয়ায় পহরচাঁদা ম্যারেজ গার্ডেন কমিউনিটি সেন্টারে ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত বেগম খালেদা জিয়া স্মরণে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন৷

সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‌‘ফ্যাসিস্ট সরকার মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও এরা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছে। রাজনৈতিক অধিকার হরণ করেছে। এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে আঘাত করেছে।’

খালেদা জিয়ার স্মৃতি স্মরণ করে তিনি বলেন, ‘আমরা পৃথিবীর বুকে গর্ব করে বলতে পারি, আমাদের একজন খালেদা জিয়া ছিলেন। তিনি আজ আমাদের মাঝে বেঁচে নেই, কিন্তু তিনি সারা পৃথিবীর গণতন্ত্রকামী মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছেন।’

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত কক্সবাজার-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে অংশ নিচ্ছেন সালাহউদ্দিন আহমেদ। এরইমধ্যে মনোনয়ন বাছাইয়ে তিনি বৈধতা পেয়েছেন।

সায়ীদ আলমগীর/এসআর/জেআইএম

